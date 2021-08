Naantali lanseeraa uuden verkostoitumisovelluksen paikallisille yrittäjille

Jaa

Naantalin kaupunki on ottanut käyttöön naantalilaisille ja Naantalissa toimiville yrittäjille suunnatun verkostoitumissovelluksen. Mobiilisovellus NaantaliWorks tarjoaa uusia mahdollisuuksia verkostoitumiseen ja yhteydenpitoon paikallisten yrittäjien välillä sekä tietoturvallisen ja luotettavan kanavan yhteistyölle.

Sovellus on suunnattu kaikille naantalilaisille ja Naantalissa toimiville yrittäjille sekä Naantalissa toimivien yritysten avainhenkilöille. Sovellukseen rakennetaan myös yrittäjille suunnattua asiantuntijaverkostoa, jota pääsee hyödyntämään jatkossa vaivattomasti verkostoitumissovelluksen kautta.

Naantalin kaupungin elinkeinoasiamies Lassi Rosala kertoo, että tavoitteena on tarjota yrittäjille matalan kynnyksen kanava luottamukselliseen ja tietoturvalliseen yhteydenpitoon ja yhteydenottoon. Mobiilisovelluksen kautta voi viestiä toisille yrittäjille, käydä ryhmäkeskusteluja sekä ottaa yhteyttä eri alojen asiantuntijoihin.

– Kaupungin näkökulmasta tärkeä asia on myös viestintä. Sovelluksen kautta viestintä ajankohtaisista, yrittäjiä koskevista asioista onnistuu nopeasti ja kohdennetusti, Rosala sanoo.

Sovellus mahdollistaa myös liittymisen erilaisiin aiheryhmiin, kuten keskusta-alueen yrittäjät tai saaristoyrittäjät, sekä toimialaryhmiin, kuten matkailu tai teollisuus. Aiheryhmät tarjoavat käyttäjille mahdollisuuden verkostoitua ja jakaa tietoa esimerkiksi toimialan sisällä. Sovellus on käyttäjille maksuton.

Rosalan mukaan Naantalin kaupungilta on toivottu vahvempaa tukea paikallisten yrittäjien verkostoitumiseen. Asia on noussut esiin esimerkiksi Yrittäjien kuntabarometrissä 2020 sekä Naantalin kaupungin omassa yrittäjäkyselyssä syksyllä 2020.

– Koronan vuoksi erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia on voitu järjestää vähemmän, ja tämä taas on vähentänyt yrittäjien kohtaamisia ja vaikeuttanut verkostoitumista. Yhteistyö ja vertaistuki tuovat korvaamatonta tukea yrittäjän arkeen ja on erityisen tärkeää tukea verkostoitumista. Mobiilisovelluksen avulla verkostoituminen onnistuu ajasta ja paikasta riippumatta, Rosala toteaa.

Sovelluksen käyttö aloitettiin kesäkuussa pilotilla, jossa oli rajattu käyttäjäryhmä. Ensimmäiset kokemukset palvelusta on kerätty, ja nyt NaantaliWorks-sovelluksen käyttäjiksi kutsutaan kaikki naantalilaiset yrittäjät.

Sovellus toimii Hubholm-alustalla ja sen voi ladata Google Play ja App Store -sovelluskaupoista. Ladattuasi sovelluksen valitse etusivulta yhteisöksi NaantaliWorks ja rekisteröidy. Lisätietoa löytyy kaupungin verkkosivuilta www.naantali.fi/works.

Sovellusta ylläpitää Naantalin kaupunki ja kehitysyhteistyökumppanina on Mesensei Oy.