Naantali liittyy Kuntien energiatehokkuussopimukseen

Naantalin kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS) liittymisestä kokouksessaan 20.6.2022. KETSiin liittyminen on ollut tavoitteena kaupungin ympäristöohjelmassa 2020-2024, ja se kuuluu myös Hinku-kriteereihin, joten päätös on luonnollinen askel Naantalin ilmastotyön edistämisessä.

Arkistokuva / Naantalin kaupunki.

KETSiin liittyminen tarjoaa kaupungille rahoitusmahdollisuuksia ja muiden verkoston jäsenten tuottamaa tietoa energiatehokkuustoimien toteuttamisen tueksi. Energian tehokkaalla käytöllä voidaan vähentää ilmastopäästöjä merkittävästi, ja samalla kun säästyy energiaa, säästetään myös energiakustannuksissa. Energiatehokkuuteen tehdyt investoinnit maksavatkin itsensä nopeasti takaisin, keskimäärin kahdessa vuodessa! Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset on Suomessa havaittu tehokkaaksi tavaksi vähentää energiankulutusta. Kuntien energiatehokkuussopimuksen tavoitteena on vähentää energiankulutusta 7,5 % kauden aikana. Tavoite ei ole sitova, mutta Naantalissa tilanne vaikuttaa hyvältä, vaikka sopimukseen liitytään kesken kauden 2017-2025. – Näyttää siltä, että pääsemme kauden tavoitteeseen, ja voi olla että hiukan ylikin, toteaa työssään kaupungin kiinteistöjen energiankulutusta seuraava kiinteistöpäällikkö Pekka Alm hymyssä suin. Kulutussähkön ja lämmityksen päästöt muodostavat viimeisimmän vahvistetun päästölaskennan mukaan 33,4 % Naantalin ilmastopäästöistä. Energiatehokkuustoimilla on siis suuri potentiaali vähentää päästöjä. – KETSiin liittyminen tarjoaa lisää työkaluja konkreettisten päästövähennystoimien tekemiseen Naantalissa, ja vahvistaa kaupungin hyvää työtä energiatehokkuuden parantamiseksi, sanoo kaupungin KETS-päätöksestä ilahtunut ilmastokoordinaattori Ulrika Nordblom. Tutustu Energiatehokkuussopimuksiin: Energiatehokkuussopimukset 2017–2025 Tutustu Naantalin kaupungin ilmasto- ja ympäristötyöhön.

Yhteyshenkilöt

