Naantalilaiset yritykset nyt kootusti Know Your Hoodsin kartalla

Jo aiemmin Know Your Hoodsin karttapalvelusta ovat löytyneet julkiset palvelut, kuten esimerkiksi koulut, päiväkodit ja terveyspalvelut sekä päivittäispalveluita, mutta kesästä alkaen kartalla on voinut tutustua myös naantalilaisten yrittäjien tarjoamiin palveluihin.

Laajennetun karttapalvelun tavoitteena on palvella niin muuttajia, asukkaita kuin Naantalin matkailijoitakin ja tarjota yrittäjille mahdollisuus tuoda toimintaansa esille.

– Muuttoa harkitsevia kiinnostaa uuden kotipaikan lähipalvelut. Käyttäjämme ovat eniten toivoneet, että kartalla voisi nähdä myös yrittäjien tarjoamia palveluita. Nyt se on Naantalissa mahdollista ja voimme tuoda alueen kiinnostavia yrityksiä esille, Know Your Hoodsista vastaavan CYF Digitalin toimitusjohtaja Susanna Lahtinen toteaa.

– Paikallisille asukkaille karttapalvelu voi tarjota tietoa sellaisista palveluista, joita on tarvinnut harvemmin ja jotka eivät ole vielä niin tuttuja. Kolmantena kohderyhmänä ovat vierailijat, jotka löytävät kartalta palvelut yhdestä paikasta kätevästi, Lahtinen sanoo.

Tiedot paikallisista yrityksistä tulevat kartalle OpenStreetMap-palvelusta, joka on kaikille avoin, ei-kaupallinen paikkatietoalusta. Näin yrittäjien on myös helppo päivittää oman yrityksensä tiedot kartalle. OSM-paikkatietoalustaa käytetään Know Your Hoodsin lisäksi yhä useammassa palvelussa, joten tietojen kannattaa olla ajan tasalla.

Know Your Hoodsin kartalla käyttäjät pystyvät suodattamaan yrityksiä kategorioiden perusteella, oli haussa sitten vaikkapa esimerkiksi majoitus, ravintola tai ostosmahdollisuudet. Tällä hetkellä kartalta löytyy jo noin satakunta naantalilaista yritystä.

Naantalin elinkeinoasiamies Lassi Rosala kertoo, että paikallisia yrityksiä kokoavaa palvelua on paljon toivottu. Naantalin kaupunki oli mukana kehittämässä palvelua Know Your Hoodsin kanssa.

– Karttapalvelulla haluamme tarjota yrittäjille maksuttoman alustan tuoda omaa toimintaansa näkyväksi. Sitä voidaan hyödyntää myös yhteismarkkinointiin, Rosala toteaa.

Löydä naantalilaiset yritykset kartalta: naantali.hoods.fi

Päivitä naantalilaisten yritysten tietoja: openstreetmap.org