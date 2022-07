Naantalin asuntomessualueen pohjoispuolelta ja Viialanmäestä avautuu tontteja haettavaksi – tarjolla omakoti- ja asuinpientalorakentamisen tontteja

Asuntomessualueen pohjoispuolen omakoti- sekä yhtiömuotoiseen rakentamiseen (rivi-/paritaloiksi) tarkoitetut erillispientalojen sekä asuinpientalorakentamisen tontit luovutetaan tarjouskilpailun perustella. Erillispientalojen tontit sijaitsevat Tilhon varrella Lounatuulen alueella, ja asuinpientalorakentamisen tontit Lounatuuli- ja Puhuri -katujen varrella.

Tänään avautuu haettavaksi myös Viialanmäen alueelta neljä terassitalot mahdollistavaa asuinrakentamisen tonttia, jotka myydään kahtena tonttikokonaisuutena.

Hakuaika päättyy Viialanmäen tonttien sekä Asuntomessualueen pohjoispuolen tonttien osalta 31.8.2022 klo 15.00. Tontit on mahdollista ostaa tai vuokrata.

– Tontit ovat herättäneet erittäin paljon kiinnostusta ja kyselyitä, joten otaksun, että tulemme saamaan runsaasti tarjouksia, toteaa Naantalin kaupungin maankäyttöpäällikkö Tuomas Lindholm.

Viialanmäki ja Lounatuuli sijaitsevat molemmat Luonnonmaan saarella, jonne on viime vuosina rakennettu paljon uutta. Molemmilta alueilta on reilu pari kilometriä uuden Aurinkotuulen palvelujen pariin. Aurinkotuuleen valmistuu vuonna 2023 Luonnonmaan perhetalo, johon tulee mm. uusi alakoulu, päiväkoti sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja liikunta- ja tapahtumatiloja.

Perhetalon viereen on avautunut tänä kesänä päivittäistavarakauppa sekä Nesteen kylmäasema. Myös alueen kulkuyhteyksien parantaminen on parhaillaan käynnissä.

Kohteet

Lounatuulessa Tilhon varrella sijaitsevat omakotitontit (AO) ovat kooltaan 770–1 044 m², ja niiden pohjahinnat vaihtelevat 51 500–62 400 €:n välillä. Tontit luovutetaan hintatarjouskilpailun perusteella.

Lounatuulen yhtiömuotoiseen rakentamiseen soveltuvista asuinpientalorakentamisen tonteista (AP) kahdella on rakennusoikeutta 1 200 k-m² ja kahdella muulla 2 400 k-m². Tontit luovutetaan hintatarjouskilpailun perusteella erillisinä tontteina siten, että yhdelle tarjoajalle luovutetaan vain yksi tontti.

Viialanmäen asuinrakentamiseen osoitettujen terassitalotonttien (A-4) ensimmäinen kahden tontin kokonaisuus sijaitsee korttelissa 14 Viialanmäentien varrella, ja näiden tonttien yhteenlaskettu rakennusoikeus on 1470 + a/t 150 k-m². Toinen kahden tontin kokonaisuus on korttelissa 15 Kipparintiellä, ja sillä rakennusoikeutta on yhteenlaskettuna 1750 + a/t 200 k-m². Tontit luovutetaan hintatarjouskilpailun perusteella erillisinä tonttikokonaisuuksina siten, että yhdelle tarjoajalle luovutetaan vain yksi tonttikokonaisuus.

Lounatuulen ja Viialanmäen tontteja haetaan kaupungin verkkosivuilla sähköisen lomakkeen kautta. Hakuaika alkaa 1.7. ja päättyy 31.8.2022 klo 15.00.

Lisätietoa tonteista:

Lounatuulen pohjoispuolen ja Viialanmäen tontteja esitellään myös Naantalin kaupungin pisteellä Asuntomessuilla Lounatuulessa 15.7.–14.8.2022.