Naantalin asuntomessualueen vapaat tontit jatkuvassa haussa

Asuntomessualue Lounatuulen tonteista suurin osa on jo varattu, mutta jäljellä on vielä erilaisia tontteja niin omakotirakentajille kuin rakennusliikkeillekin yhtiömuotoista toteuttamista varten. Vapaiden tonttien osalta on alkanut jatkuva haku ja hakemuksia käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Vapaana hyvä valikoima erilaisia tontteja

Omakotitontteja on vapaana yhteensä seitsemän. Kaksi tonteista sijaitsevat rinteessä Lounatuuli-nimisen kadun varrella. Venda-nimiseltä kadulta vapaana on viisi tonttia, joita ympäröi kaunis kalliometsä. Yhtiömuotoiseen rakentamiseen sopivia tontteja on vapaana kolme. Yhdeltä tonteista avautuu näkymä Kultaranta Resortin golfkentän suuntaan ja yksi tontti puolestaan sijaitsee rauhallisen metsämaiseman keskellä. Ajankohtaisin tieto vapaista tonteista löytyy aina Naantalin kaupungin verkkosivuilta.

Vapaat tontit ovat merkitty maastoon kyltein ja tonteille voi mennä varsinkin viikonloppuisin tutustumaan. Alueella on kuitenkin käynnissä kunnallistekniikan rakentaminen, joten alueella on liikuttava varovaisuutta noudattaen. Arkisin alueella liikkuminen on sovittava etukäteen asuntomessutoimiston kanssa.

Asuntomessutontteja haetaan ensisijaisesti sähköisesti

Asuntomessutonttia haetaan Naantalin kaupungin verkkosivuilla sähköisellä lomakkeella. Hakemuksen liitteeksi tarvitaan hankekuvaus ja ideatason luonnokset muun muassa asema- ja julkisivusuunnitelmista. Hakijan on lisäksi perusteltava hakemuksessa, kuinka hanke ilmentää rakentamisen teemoja ja kuinka ne ovat otettu huomioon. Rakentamisen teemat ovat saariston luonto, innovatiiviset energiaratkaisut, terveellisyys ja turvallisuus. Suunnittelun tueksi Naantalin kaupunki tarjoaa alueeseen perehtyneen arkkitehtitoimiston konsultaatiota, jonka tarkoituksena on auttaa kohteen pääsuunnittelijaa tontin maastoon sijoittelun suunnittelussa ja sopivan tyylisen talotyypin valinnassa.

Rannan suunnitelmissa saaristomaiseen ilmeeseen yhdistyy moderni teknologia

Rannan yleissuunnitelma hyväksyttiin maaliskuussa ja nyt käynnissä on rakennussuunnitelmat. Rantaan on tulossa noin 70 vuokravenepaikkaa, säilytysvajoja sekä grillipaikka. Lisäksi rantaan rakentuu aurinkovoimalapuisto, jonka tuottamaa sähköä varastoidaan asuntomessualueelle. Aurinkopaneeleita on tulossa muun muassa laiturirakenteiden katoksiin. Rannassa on rakennuspaikka myös saunalle ja tälle hankkeelle tullaan etsimään sopivaa tahoa rakentamaan sekä operoimaan saunapalveluja.

Aluevalvojan rekrytointi käynnistyy

Naantalin asuntomessuorganisaatioon tullaan kevään aikana rekrytoimaan aluevalvoja. Aluevalvojan tehtävänä on koordinoida messualueen rakentamista sekä neuvoa rakentajia. Aluevalvojan on määrä aloittaa työssään syyskuussa 2020, kun myös rakentaminen Lounatuulessa voi alkaa.

Naantalin asuntomessut järjestetään 15.7.-14.8.2022.