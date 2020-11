Naantalin ja Raision naapurustot tutuiksi – Know Your Hoods laajenee Turun seudulla

Naantali ja Raisio ovat suosittuja asuinpaikkoja, ja nyt muuttajia houkutellaan kaupunkeihin uudella ja käyttäjälähtöisellä tavalla. Kaupungit ovat liittyneet 26.11.2020 osaksi Naapurustojen hakukone Know Your Hoodsia (hoods.fi), joka kokoaa yhteen tietoa, tunnelmia ja asukkaiden tarinoita – sekä kannustaa asukkaita jättämään arvion omasta naapurustostaan!

Palvelu auttaa muuttajia etsimään itselleen parhaiten sopivan asuinpaikan kätevästi kuntarajat ylittäen. Naantalin ja Raision lisäksi hakukoneessa on tarjolla myös Kaarinan ja Turun naapurustot. Unelmiensa naapurustoa voi hakea esimerkiksi meren ääreltä, pellon laidalta tai kaupunkien keskustoista. Samalla voi perehtyä kiinnostaviin tilastoihin ja asukkaiden tarinoihin. Palvelu kannustaa myös kaupunkilaisia tutustumaan entistä paremmin kotikaupunkiinsa.

“Käyttäjämme ovat toivoneet sekä laajentumista uusiin kaupunkeihin että mahdollisuutta arvioida omia naapurustojaan. Julkaisun myötä molemmat toiveet toteutuvat ja kannustammekin asukkaita kertomaan, millaista on asua juuri heidän kulmillaan. Asukkaiden kommentit antavat arvokasta tietoa muuttajille, mutta myös kaupungeille aluekehityksen tueksi,” kertoo Know Your Hoodsista vastaava Susanna Lahtinen.

”Olemme Raisiossa innolla mukana yhteistyössä. Hoodsin sisällöt tarjoavat monille raisiolaisillekin uutta ja toivomme tätä kautta myös uusia tutustujia kaupunkiin”, kommentoi Raision viestintäpäällikkö Susse Määttänen.

”On hienoa, että kaupunkilaiset pääsevät nyt tutustumaan omaan asuinympäristöönsä uudella tavalla ja saavat jakaa omia havaintoja ja kokemuksia myös muille lähialueen asukkaille. Hoodsista löytyvät tällä hetkellä myös julkiset palvelut ja tiettyjä päivittäispalveluja kuten ruokakaupat. Tavoitteemme on, että saisimme lähitulevaisuudessa myös yksityiset palvelut ja esimerkiksi Föli-pysäkit kartalle”, toteaa Naantalin elinkeinoasiamies Lassi Rosala.

Naapurustosuunnistukset kutsuvat jouluiseen seikkailuun

Jotta kaupunkeihin tutustuminen ei jäisi ainoastaan verkkoon, Naantali ja Raisio kutsuvat niin kaupunkilaiset kuin vierailijatkin mukaan jouluisiin tapahtumiin. Know Your Hoods järjestää kaupunkeihin inspiroivat Naapurustosuunnistukset, jotka tuovat kaupunkien tarinaa esiin erilaisten kysymysten ja tehtävien muodossa. Raisiossa suunnistetaan 5.–6.12.2020 ja Naantalissa 12.–13.12.2020.



Naapurustoissa on suunnistettu aiemminkin naapurikaupungeissa, ja rastit ovat houkutelleet satoja eri-ikäisiä suunnistajia. Tämänkertaiset reitit ovat kierrettävissä reilussa tunnissa, joten huonommallakin säällä kannattaa lähteä matkaan. Rastit sijaitsevat ulkona, minkä ansiosta turvavälit on helppo säilyttää. Palkintojakin on luvassa!



“Oli ihan superkivaa! Pääsi mahtavalle seikkailulle omassa kotikaupungissaan!" -naapurustosuunnistaja, Turku 25.7.2020

Tutustu lisää:

Naapurustojen hakukone ja Naapurustosuunnistusten ohjeet löytyvät osoitteesta hoods.fi

Kuvia naapurustoista: Mediapankki

Know Your Hoods - naapurustojen hakukone on turkulaisen startupin CYF Digitalin palvelu, jonka ensimmäinen versio on kehitetty Varsinais-Suomen liiton organisoiman Töihin tänne -kokonaisuuden yhteydessä. Palvelu laajeni keväällä 2020 Turusta Kaarinaan ja marraskuussa 2020 mukaan tulivat Naantali ja Raisio. Palvelun jatkokehitystä tehdään yhdessä kaupunkien kanssa ja myös muut kunnat ovat tervetulleita mukaan.