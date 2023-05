Naantalin Kaivohuone tuo Naantalin rantaan kansainvälistä tunnelmaa ja uudenlaisen ruokakonseptin

Naantalin Kylpylän operoima, 155-vuotias Naantalin Kaivohuone on kokenut vuosien saatossa lukuisia muodonmuutoksia, ja täksi kesäksi niitä on luvassa lisää. Suurin satsaus tehdään Kaivohuoneen terassiravintolaan, joka muuttuu entistä kutsuvammaksi. Yli satapaikkaisen merenrantaterassin värimaailma kirkastetaan, ja terassille tuodaan raikasta beach house -tunnelmaa, jossa viihtyy niin lounasaikaan kuin auringonlaskua katsellen ja ennen yläkerran keikkojen alkamista.



Terassin sisätiloihin syntyy 52 uutta asiakaspaikkaa, mikä mahdollistaa viihtymisen myös sateisempina kesän hetkinä. Terassin ja sisätilan sisustuksen on suunnitellut turkulainen suunnittelutoimisto Shaw Interiors.

Uusia tuulia Aasiasta ja Lähi-idästä

Kaivohuoneen terassimenu uudistuu täysin. Uusi menu on Sunborn Eventsin keittiötoimen päällikön Kristian Karnellin käsialaa. Menun suunnittelussa on otettu huomioon Naantalin kaupungin asukaskyselystä saatu palaute.

– Asiakkaat ovat nykyään erittäin ruokatietoisia. Ravintolassa halutaan nauttia freesejä, hyvistä ja mieluiten vielä lähialueelta peräisin olevista raaka-aineista valmistettuja ruokia. Uudella terassimenulla on luvassa kansainvälistä, värikästä ja maukasta kesäruokaa; hyvin erilaista mitä Kaivohuoneen aikaisemmilla terassimenuilla on totuttu näkemään. Mukana on runsaasti raikkaita lähitilojen kasviksista tehtyjä annoksia sekä tuulahduksia Aasiasta ja etenkin Lähi-idästä – kuitenkin rennolla pohjoismaisella otteella. Annokset ovat reiluja, ja niitä on helppo jakaa muun seurueen kesken, Karnell kuvailee uutta konseptia.

Suositut bowlit tekevät paluun

Viime vuonna Siltapuistonaukiolla naantalilaiset hurmannut Ahi Ahi -pop up -ravintola tekee paluun Kaivohuoneen terassimenulla – mukana on kolme poke bowlia Ahi Ahi:n listalta. Lisäksi listalta löytyy uutuutena kebabia.



– Kaivohuoneen terassilla on tyypillisesti nähty pizzaa, mutta tänä kesänä tuommekin prime kebabit listalle, Karnell kertoo.



Ruokalistan rouskuvan raikkaita ja vahvojakin makuja tukemaan tarjoillaan pirskahtelevia, janon sammuttavia ja värikkäitä juomia.



– Panostamme erityisesti samppanjaan, viineihin sekä kupliviin, hedelmäisiin cocktaileihin ja mocktaileihin. Lanson VIP-terassilla viihdytään ennen keikkoja omassa rauhassa ilman jonotusta. Terassilla on saatavilla myös varta vasten ja yksinoikeudella Kaivolle tehty täydellinen riesling. Juomalista on tehty rennon yhdessäolon ehdoin; ruokia on ehkä osattu ennenkin tilata pöytään jaettavaksi, mutta me haluamme osoittaa pöytiintarjoilun toimivuuden myös juomien osalta suurillekin seurueille. Baaritiskillä jonottamisen aika on ohi, nyt on aika keskittyä yhdessäoloon ja kesään, kuvailee Kaivohuoneen ja Naantalin Kylpylän tapahtumapäällikkö Sara Bronstein.

Artistikattauksessa jälleen kovia nimiä

Keikkapaikkana Kaivohuoneen konsepti pysyy entisellään. Kesän aikana Kaivohuoneella kuullaan jopa 14 keikkaa Suomen kärkiartisteilta – perinteistä Ismo Leikolan stand up -iltaa unohtamatta. Keikat ajoittuvat tulevana kesänä entistä useammin arki-iltoihin.

Kaivohuoneen kesä käynnistyy helatorstain aattona 17. toukokuuta Mikael Gabrielin keikalla. Virallinen avajaisviikonloppu on viikkoa myöhemmin, perjantaina 26.5., jolloin Kaivohuoneella esiintyy Happoradio. Tuolloin myös uusittu terassi on avoinna ensimmäistä kertaa.

Koulujen päätösviikonloppuna 3.6. Kaivohuoneelle saadaan puolestaan tämän hetken tulikuumin artisti, Euroviisufinalisti Käärijä.



– Kaikkien uudistusten myötä Naantalin Kaivohuone tuodaan tähän päivään. Keikkatarjonnassakin on nähtävissä pienimuotoinen nuorennusleikkaus, ja kesän artistien joukossa on melko tuoreita, mutta todella kovaan suosioon nousseita nimiä, kuten Bess ja Cledos. Odotan energistä, hyvän sykkeen keikkakesää, Bronstein toivoo.



Kesän ohjelmistosta löytyy myös kokeneempaa esiintyjäkaartia. Kaivohuoneen kesän päättää 23. syyskuuta Suomi-countryn uranuurtaja, Revisited-kokoonpanossa esiintyvä Freud, Marx, Engels & Jung.

KAIVOHUONEEN KEIKAT 2023

ke 17.5. Mikael Gabriel

pe 26.5. Happoradio

la 3.6. Käärijä

pe 23.6. Arttu Wiskari | Kaivon juhannus

pe 30.6. Stig

ke 5.7. Matti ja Teppo

to 6.7. Erin

to 13.7. Mouhous

ke 19.7. Ismo In English

to 20.7. Reino Nordin

to 27.7. Portion Boys | Unikeonpäivä

to 3.8. Bess

la 5.8. Cledos + Davi

pe 18.8. Ismo Alanko

la 23.9. Freud, Marx, Engels & Jung Revisited



Liput keikoille ovat myynnissä Lippupisteessä.

Kesäkauden avaa Mikael Gabriel ke 17. toukokuuta.

Kaivohuoneen terassi palvelee pe 26. toukokuuta alkaen.

naantalinkaivohuone.fi





Haastattelupyynnöt:

Soila Tuomainen

viestintäpäällikkö

Sunborn Group

p. 044 5566 286

soila.tuomainen@sunborn.fi