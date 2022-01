Naantalin kaupunki mukaan ilmastotyön edelläkävijäverkostoon – Hinku-verkostossa jo 82 kuntaa

Naantalin Luonnonmaan perhetalon rakentaminen alkaa – urakkasopimukset allekirjoitettiin 25.11.2021 10:20:00 EET | Tiedote

Luonnonmaan perhetalon urakkasopimukset allekirjoitettiin maanantaina 22.11. Naantalin kaupungintalolla. Kohde rakennetaan jaettuna urakkana: pääurakoitsijana toimii Arjasmaa Yhtiöt Oy, putkitöistä vastaa Isokouvola Oy, sähkötöistä Saipu Oy ja automaatiotöistä Schneider Electric Finland Oy. Ilmanvaihtourakan kilpailutus valmistui viimeisenä, ja sen urakkasopimus allekirjoitetaan myöhemmin. Urakoitsijaksi valikoitui Saipu Oy. Luonnonmaan perhetalo rakennetaan Rymättyläntien eteläpuolelle, uudelle Aurinkotuulen alueelle. Työt ovat jo alueella käynnissä, ja perhetalo on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2023. Luonnonmaan perhetalon budjetti on 14,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on Naantalin kaupungin suurin kiinteistöinvestointi 25 vuoteen, kertoo Naantalin kaupungin rakennuttajainsinööri Ilmari Penttilä. Viimeisen vastaavan kokoluokan hanke oli Suopellon yläasteen rakentaminen 1990-luvulla. – Luonnonmaan perhetalon hanke on ollut jo tähän saakka iso ponnistus. On hienoa nähdä, kun rakennus