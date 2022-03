Naantalin kesän ravintolatarjontaa laajennetaan Vanhankaupungin rannassa – kaksi myyntipaikkaa hakuun

Naantalin kaupungin tuki Ukrainan lapsiperheille 3.3.2022 13:44:01 EET | Tiedote

Naantalin kaupunki kantaa syvää huolta Ukrainan tilanteesta. Lapset ja perheet Ukrainassa ovat sodan takia äärimmäisessä hädässä. Ukrainan kriisi uhkaa jopa 7,5 miljoonan lapsen elämää. Vähintään 100 000 lasta perheineen on jo lähtenyt kotoaan. He asuvat tällä hetkellä naapurimaissa ystävien, sukulaisten ja tuntemattomien luona, usein ahtaissa olosuhteissa. Naantalin kaupunginhallitukselle esitetään maanantaina 7.3., että kaupunki tukee Ukrainan sodan jaloissa olevia lapsia 15 000 eurolla. Kaupunki varautuu myös ukrainalaisten pakolaisten vastaanottamiseen eri toimenpitein. – Meidän velvollisuutemme on auttaa hädässä olevia. Olemme saaneet myös kaupunkilaisilta yhteydenottoja ja avuntarjouksia. Ukrainan tilanne tulee aiheuttamaan pakolaisvirtaa myös Suomeen. Haluamme auttaa ja varautua sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottoon eri tavoin, esimerkiksi asumis-, koulu- ja päivähoitopalveluin, sanoo kaupunginjohtaja Laura Leppänen. Avustus esitetään maksettavaksi Pelastakaa Lapset ry:l