Naantalin kouluissa ja päiväkodeissa tehdään taidetta ammattitaiteilijoiden opastuksella

Taideprojektien tarkoituksena on rikastuttaa lasten ja nuorten arkipäiviä taide- ja kulttuurielämyksillä.

– Projekteissa lapset ja nuoret pääsevät oppimaan ja työskentelemään ammattitaiteilijan kanssa, ja sitä kautta oppilaiden on mahdollista saada ajankohtaista ja uutta tietoa taidealasta. Prosessityöskentely tarjoaa koululaisille yhdessä tekemisen iloa, Naantalin kaupungin yhteisötaiteilija Heidi Häyry kuvailee.

Häyry kertoo, että taiteilijat ovat itse suunnitelleet taideprojektiensa sisällön, ja he edustavat monipuolisesti eri taiteenlajeja: projekteja on niin kuvataiteesta, elokuvasta, sanataiteesta, ympäristötaiteesta, keramiikasta, sirkuksesta kuin nukketeatteristakin. Kaikille Naantalin kouluille ja päiväkodeille tarjottiin mahdollisuutta taidetyöpajoihin, ja ryhmät valikoituivat mukaan koulujen kiinnostuksen mukaan.

– Olen ollut seuraamassa työpajoja ja on ollut hienoa huomata, miten upeasti taiteilijat on otettu yksiköissä vastaan ja miten iloista työskentely on ollut. Meille on valikoitunut ammattitaitoiset projektitaiteilijat, jotka osaavat rohkaista oppilaita luovaan työhön ja yhdessä tekemiseen, Häyry kehuu.

Ympäristötaiteessa luonto ja luonnon materiaalit tutuiksi

Esimerkiksi Kuparivuoren koulussa oppilaat eskarilaisista kuudesluokkalaisiin pääsevät tänä syksynä tutustuman ympäristötaiteeseen taiteilija Hanne Lammin johdolla. Työpajoissa tehdään koulun lähimetsään teoksia luonnon materiaaleista.

– Työskentelyssä hyödynnämme maatuvia materiaaleja. Oppilaat voivat myöhemmin tulla seuraamaan, miten teos muuttuu toisten ryhmien työskentelyn myötä ja luonnon vaikutuksesta. Teokset eivät ole ikuisia, vaan ne muuttavat muotoaan esimerkiksi sään, eläinten ja hajoamisen myötä, Lammi kuvailee.

Ensimmäisissä työpajoissa oppilaat ovat päässeet toteuttamaan omia teoksiaan. Kiville on toteutettu kasvoja esimerkiksi vehnäliisteristä, mullasta ja muista materiaaleista ja ikkunaruutuja ja talismaaneja on tehty oksista, villasta ja narusta.

Lokakuussa noin kymmenkunta ryhmää työskentelee koko koulun yhteisen, isomman taideteoksen parissa, jossa mm. oksista, villasta ja narusta sitomalla toteutetaan metsään hahmo.

– Toivon, että työpajat voivat synnyttää kipinän luontosuhteeseen ja luonnon kunnioitukseen. Metsä voi tuoda rauhaa, mutta myös energiaa. Tärkeässä roolissa on itse tekemisen hetki ja prosessi; lopputulos ei ole tärkein, vaan se, että oppilaat ovat antaneet aikaansa ja energiaansa tekemiseen ja sen pohdintaan. Työpajoissa oppilaat voivat myös nähdä, että taiteen tekeminen ei vaadi suurta rahallista panostusta, vaan esimerkiksi oksat ja narut riittävät, Lammi toteaa.

– Työpajoissa palkitsevaa oppilaille on varmasti myös oman kädenjäljen näkeminen; kuinka lyhyessäkin ajassa voi saada konkreettista aikaan. Teokset jäävät myös metsään näyttelyksi, mikä on varmasti monille lapsille jännittävää, Lammi jatkaa.

Taidetyöpajojen on tarkoitus saada jatkoa myös keväällä opetusyksiköissä ja muissa kaupungin toiminnoissa, Heidi Häyry kertoo. Uudet projektitaiteilijat keväälle rekrytoidaan kuluvana syksynä.

Projektitaiteilijoiden työskentely on rahoitettu Naantalin kaupungin saamasta perinnöstä, joka on osoitettu lasten ja nuorten kulttuurin kehittämiseen.