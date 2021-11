Naantalin Luonnonmaan perhetalon rakentaminen alkaa – urakkasopimukset allekirjoitettiin

Luonnonmaan perhetalon urakkasopimukset allekirjoitettiin maanantaina 22.11. Naantalin kaupungintalolla. Kohde rakennetaan jaettuna urakkana: pääurakoitsijana toimii Arjasmaa Yhtiöt Oy, putkitöistä vastaa Isokouvola Oy, sähkötöistä Saipu Oy ja automaatiotöistä Schneider Electric Finland Oy.

Ilmanvaihtourakan kilpailutus valmistui viimeisenä, ja sen urakkasopimus allekirjoitetaan myöhemmin. Urakoitsijaksi valikoitui Saipu Oy.

Luonnonmaan perhetalo rakennetaan Rymättyläntien eteläpuolelle, uudelle Aurinkotuulen alueelle. Työt ovat jo alueella käynnissä, ja perhetalo on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2023.

Luonnonmaan perhetalon budjetti on 14,5 miljoonaa euroa. Kyseessä on Naantalin kaupungin suurin kiinteistöinvestointi 25 vuoteen, kertoo Naantalin kaupungin rakennuttajainsinööri Ilmari Penttilä. Viimeisen vastaavan kokoluokan hanke oli Suopellon yläasteen rakentaminen 1990-luvulla.

– Luonnonmaan perhetalon hanke on ollut jo tähän saakka iso ponnistus. On hienoa nähdä, kun rakennus lähtee nyt nousemaan. Kasvavalle ja kehittyvälle Kuostanon alueelle on tulossa modernia, laadukasta ja turvallista tilaa lapsille ja muille naantalilaisille käyttäjille, Penttilä toteaa.

Luonnonmaan perhetalo kokoaa saman katon alle perheiden palveluita. Noin 5400 neliön rakennukseen on tulossa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen sekä perusopetuksen 1–6 luokkien tilat sekä kädentaitojen tiloja ja liikunta- ja tapahtumatilaa.

Perhetalosta on varattu tiloja myös sosiaali- ja terveyspalveluille, kuten oppilashuollolle ja ikäihmisten päivätoiminnalle. Uudisrakennukseen on tulossa aluekeittiö, jossa tulevaisuudessa valmistetaan aterioita myös muihin kaupungin yksiköihin.

Monikäyttöisyys, muuntojoustavuus ja kestävyys ovat olleet Luonnonmaan perhetalon suunnittelussa avainasemassa. Rakennus on suunniteltu niin, että tilojen koko joustaa ikäluokkien koon mukaan. Suuremmalle ryhmälle tilaa voidaan avata siirtoseinin ja pienemmälle ryhmälle pienentää, Penttilä kuvailee.

– Suunnitteluratkaisut ja materiaalivalinnat on tehty niin, että Luonnonmaan perhetalo kestää seuraavat sata vuotta. Rakennuksen hiilijalanjälkeen on kiinnitetty huomiota koko rakennuksen elinkaaren ajalta, Penttilä kertoo.

Rakennuksen ulkovaippa on tiiliharkkorakenteinen ns. yksiaineinen toteutus. Perhetalo tulee lämpenemään maalämmöllä ja sähköä saadaan aurinkopaneeleista, joita on tulossa yhteensä yli 500 kappaletta.

Perhetalon rakentamisen lisäksi alueella on moni muukin rakennusprojekti käynnissä tai alkamassa. Kunnallistekniikan rakentaminen alkaa olla jo loppusuoralla. Uuden päivittäistavarakaupan rakentaminen on käynnissä, ja se on tarkoitus avata keväällä 2022.

Ensimmäisten asuinrakentamisen tonttien haku päättyi marraskuussa, ja asuinrakentaminen voi alkaa keväällä 2022.

Alue laajenee etelän suuntaan: Rymättyläntien eteläpuolisen asuntoalueen ja Luonnonmaan perhetalon asemakaavan kakkososan kaavatyö on käynnissä. Alueelle suunnitellaan asuinrakentamista.