Naantalin Musiikkijuhlien 41. kesä soi jälleen monipuolisena – festivaali juhlii Ludwig van Beethovenin ja Aulis Sallisen juhlavuosia

Naantalin Musiikkijuhlia juhlitaan 2. – 13.6 monipuolisella ohjelmistolla. Tänä vuonna mukana on poikkeuksellisen monta laulajaa, vaikuttavia orkesterivierailuita sekä uusia konserttipaikkoja. Beethovenin ja Sallisen juhlavuosien kunniaksi kuullaan laaja valikoima molempien säveltäjien musiikkia sekä jälleen yksi maailman kantaesitys.

Naantalin Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Arto Noras on koonnut festivaalille jälleen huikean monipuolisen ohjelman. Festivaali avataan tiistaina 2.6. opus 41. teemalla, jolloin kuullaan Boccherinin, Sibeliuksen, Mendelssohnin ja Saint-Saënsin teokset opusnumerolla 41. Konsertissa esiintyvät mm. kamarikuoro Key Ensemble ja viulisti Petteri Iivonen, joka nimitettiin syksyllä Pariisin oopperan konserttimestariksi. Musiikkijuhlilla esiintyy kattava joukko maailman huippumuusikoita, joista festivaalilla debytoivat pianisti Itamar Golan ja sellisti Claudio Bohórquez. Muista festivaalilla esiintyvistä taiteilijoista mainittakoon mm. huilisti Patrick Gallois, sellisti Frans Helmerson, viulistit Elina Vähälä ja Mihaela Martin sekä maailman parhaaksi usein nimetty käyrätorvitaiteilija Radovan Vlatković.

Sinfonia Lahti ja Tallinnan Kamariorkesteri vierailevat jälleen Naantalissa. Sinfonia Lahtea johtaa kapellimestari Okko Kamu, ja solisteina esiintyvät pianotaiteilija Barry Douglas ja huippusuosittu baritoni Waltteri Torikka, joka näin debytoi Musiikkijuhlilla. Konsertin ohjelmassa on juhlavuosien kunniaksi teoksia Beethovenilta ja Salliselta. Tallinnan Kamariorkesterin solisteina esiintyvät sopraano Johanna Rusanen-Kartano, sellisti Arto Noras ja toisessa konsertissa kansainvälinen puhallinkvintetti. Konserteissa kuullaan Sallisen, Tšaikovskin, Dvorakin ja Kuusiston musiikkia. Kapellimestari Jaakko Kuusisto johtaa molemmat Tallinnan Kamariorkesterin konsertit.

Maailmankuulu mezzosopraano Anne Sofie von Otter saapuu nyt toista kertaa Naantaliin. Lukuisia merkittäviä oopperarooleja tehneen, Grammy-palkitun laulajan ohjelma sisältää monipuolisen kokoelman Mahlerin, Straussin, Bachin, Poulencin ja Bernsteinin lauluja.

Tänä vuonna Naantalin Musiikkijuhlat tekee kiinteää yhteistyötä Turun Kirjamessujen kanssa. Konsertissa Katso pohjoista taivasta näyttelijälegendat Seela Sella ja Esko Salminen tulkitsevat suomalaista runoutta samannimisestä antologiasta, jonka on koonnut ja runot valinnut Kirjamessujen ohjelmajohtaja Jenni Haukio. Konsertissa kuullaan pohjoismaista musiikkia Sibeliukselta, Griegiltä ja Nielseniltä. Sitä esittävät mm. viulistit Elina Vähälä ja Jaakko Kuusisto, sellistit Claudio Bohórquez ja Samuli Peltonen, sekä pianistit Barry Douglas ja Juhani Lagerspetz.Yhteistyö jatkuu monipuolisesti myös Turun Kirjamessujen yhteydessä lokakuun alussa.

Uutena konserttipaikkana on tänä vuonna Turun Sibelius-museo, jossa Musiikkijuhlat esiintyy Sibelius-ohjelmistolla. Sibelius-museon konsertin sekä suosittujen Casa Haartman -konserttien myötä Naantalin Musiikkijuhlien yhteistyö Åbo Akademin säätiön kanssa tiivistyy. Konserttipaikoissa on hyödynnetty myös Naantalia ympäröivää saaristoa, ja mukana ovat ensimmäistä kertaa Dikselin Näyttämo Rymättylän Röölässä ja Merimaskun maamiesseurantalo.

Aikaisemmin Naantalin Talvikonserteissa soittanut jousikvartetti Meta4 esiintyy nyt ensimmäistä kertaa kesäfestivaalilla. Meta4 esiintyy kolmessa konsertissa, joista yksi on kvartetin oma Beethoven –konsertti. Nuoremman polven huippukvartetti Seele debytoi Musiikkijuhlilla ja esittää mm. Schubertin ja Mozartin musiikkia. Festivaalilla kuullaan myös sellokvartetti Fourtunea ja barokkiyhtye Turbo Ensemblea, joka soittaa aidoilla barokkisoittimilla Raision kirkossa. Festivaali tarjoaa myös kevyempää ohjelmistoa. Rajaton-lauluyhtyeestä tuttu laulaja Aili Ikonen yhtyeineen esittää Kaivohuoneen Illalliskonsertissa monipuolista ohjelmistoa jazzista iskelmään. Uusi Kipparikvartetti debytoi Turun seudulla ja saapuu viihdyttämään Naantalin Kylpylän Ballroomiin. Kokoonpanon jäsenet ovat tuttuja mm. Kansallisoopperan lavalta kuin myös Fabulous BäckströmBrothersista ja Club For Fivesta. Iiro Rantalan My Finnish Calendar -konsertti kuuluu myös festivaalin ohjelmistoon. My Finnish Calendar on Iiro Rantalan säveltämä vuoden mittainen musiikillinen sääkatsaus Suomen ilmastosta.

Tänä vuonna ohjelman uutuutena on juonnettu konsertti Kollegan kyydissä. Säveltäjä Olli Kortekangas on suunnitellut konsertin ohjelman ja toimii illan isäntänä. Beethovenin musiikin ohella Kortekangas pureutuu juonnoissaan Beethovenin säveltäjäelämään. In honorem maris -konsertti on kuulunut festivaalin ohjelmaan jo 10 vuoden ajan. Konsertti toteutetaan yhteistyössä Ainutlaatuinen Saaristomeri -hankkeen kanssa ja sitä edeltää Saaristomeriseminaari. Konsertissa kuullaan Saariahon, Mozartin ja Schubertin musiikkia. Festivaali päättyy 13.6 Kenelle sellot soivat -päätöskonserttiin, jossa solistina esiintyy sopraano Soile Isokoski, ja lavalle nousee Total Cello Ensemblen ja Leonardo Chiodon lisäksi suuri joukko sellistejä eri kokoonpanoissa. Konsertin ohjelmassa on mm. Sallisen Sonaatti neljälle sellolle -teoksen maailman kantaesitys.

Naantalin Talvikonsertit järjestetään nyt jo 15. kertaa 29. 2. ja 7.3. yhteistyössä Naantalin kaupungin kulttuuripalvelujen kanssa. Ensimmäisessä Talvikonsertissa kuullaan juhlavuosien kunniaksi Beethovenia ja Sallista. Toinen Talvikonsertti on omistettu Mozartin musiikille.

Vallis Gratiae -akatemia tuo lahjakkaat nuoret jousisoittajat jälleen Musiikkijuhlien taiteilijoiden opetukseen ja mestarikursseille. Tulevia huippuja kuullaan Nuoret mestarit -konsertissa Naantalin Kristoffer-salissa 12.6. Lisäksi suosittu Lasten Musiikkijuhlat järjestetään nyt jo seitsemättä kertaa yhteistyössä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa 5. – 7.6. Tapahtuman koko ohjelma julkistetaan huhtikuun alussa.

Naantalin Musiikkijuhlat järjestää tänä vuonna yhteistyössä Matkapoikien kanssa konserttimatkan Viron Arvo Pärt –keskukseen syyskuun lopussa.

Lipunmyynti kaikkiin konsertteihin alkaa tiistaina 4.2 Lippupisteessä.

Lisätietoja ohjelmasta: www.naantalinmusiikkijuhlat.fi