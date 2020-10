Naantalin puistojen, liikuntapaikkojen ja katujen hoito valtakunnallisesti parasta

Itämeren suojeluun keskittyvä #MEIDÄNMERI-seikkailupäivä järjestetään Naantalissa lauantaina 19.9. 16.9.2020 09:01:24 EEST | Tiedote

Muumimaailma, Naantalin kaupunki ja Raisio-Naantalin Nuorkauppakamari järjestävät lauantaina 19.9.2020 kello 11–14 Itsenäisyydenpuistossa ja Vanhassakaupungissa koko perheen elämyksellisen seikkailupäivän. Tapahtuma on osa Muumien 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi luotua #MEIDÄNMERI-hyväntekeväisyyskampanjaa. Kampanjan järjestävät Moomin Characters ja John Nurmisen Säätiö. Sen tarkoituksena on levittää tietoa erilaisista keinoista auttaa Itämerta sekä kerätä varoja John Nurmisen Säätiön työhön Itämeren puhdistamiseksi ja suojelemiseksi. Naantalissa järjestettävä #MEIDÄNMERI-seikkailupäivä on suunniteltu lapsia ajatellen, mutta kaikenikäiset ovat tervetulleita mukaan. Tapahtumaan on vapaa pääsy. – Seikkailupäivän tarkoituksena on antaa lapsiystävällisesti käytännönläheisiä vinkkejä, mitä jokainen meistä voi tehdä Itämeren suojelun hyväksi, kertoo tapahtuman projektipäällikkö Eveliina Hagelberg-Häkkinen Raisio-Naantalin Nuorkauppakamarista. – Meri on vahvasti Naantalissa läsnä. Haluamme oll