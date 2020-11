Naantalin Suopellon koululle saatiin uusi lähiliikuntapaikka

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen jätti eroanomuksen: työ päättyy kesällä 2021 3.11.2020 12:00:17 EET | Tiedote

Naantalin kaupunginjohtaja Jouni Mutanen on tänään jättänyt irtisanomisilmoituksen, jonka mukaan hänen virkasuhteensa päättyisi tulevan valtuustokauden alussa 30.6.2021 lukien tai mikäli kaupunki toivoo myöhempää ajankohtaa viimeistään 31.8.2021. Hän täyttää ensi kesänä 63 vuotta. – Keskeisin syy ratkaisuuni on se, että haluan jatkossa päättää aikatauluistani omien ja läheisteni toivomusten mukaisesti. Toivon päätökseni edistävän myös sitä, että voin viettää eläkevuosiani hyväkuntoisena, kertoo Mutanen ratkaisustaan. Jouni Mutanen on työskennellyt Naantalin kaupunginjohtajana syyskuusta 2014 alkaen. Hän on tehnyt kuntajohtajan tai kuntayhtymän johtajana pitkän uran, joka on kestänyt 35 vuotta. – Työt ovat olleet mielenkiintoisia, monipuolisia ja haasteellisia. Kääntöpuoli on ollut se, että työpäivät ovat olleet pitkiä, ja mahdollisuudet vaikuttaa omaan ajankäyttöön ovat olleet vähäiset, toteaa kaupunginjohtaja. Mutanen on irtisanoutumistaan pohtiessaan miettinyt kaupungin kannalta mahd