Naantalin uuden Aurinkotuulen asuinalueen tonttien haku alkaa – tarjolla omakoti-, rivi- ja kerrostalotontteja

Aurinkotuulesta tulee haettavaksi 13 omakotitonttia, kolme rivitalotonttia sekä kaksi kerrostalotonttia, joihin molempiin kuuluu autopaikoitustontin osa. Omakoti- ja rivitalotontit sekä yksi kerrostalotontti luovutetaan tarjouskilpailun perusteella. Toinen kerrostalotonteista on ARA-kohde ja se luovutetaan laatukilpailuun perustuen.

– Erityisesti omakotirakentaminen on ollut Naantalissa vilkasta ja kysyntää tonteille on riittänyt. Uskomme, että myös Aurinkotuulen uudet tontit herättävät kiinnostusta. Alueen sijaiti vehreällä Luonnonmaalla hyvien yhteyksien ja palvelujen äärellä on ihanteellinen, kertoo Naantalin kaupungin maankäyttöpäällikkö Tuomas Lindholm.

Uudelta asuinalueelta on matkaa Naantalin keskustaan noin kaksi kilometriä. Aurinkotuulesta lounaaseen noin kilometrin päässä sijaitsee Naantalin asuntomessualue Lounatuuli.

Keskeiset palvelut tulevat löytymään tulevaisuudessa Aurinkotuulen alueelta. Luonnonmaan perhetalo kokoaa perheiden palvelut yhteen: saman katon alle on tulossa muun muassa päiväkoti, esiopetus, alakoulu sekä liikuntatiloja. Perhetalon rakentaminen on alkamassa marraskuussa 2021, ja työn on määrä valmistua vuonna 2023.

Aurinkotuuleen on tulossa myös päivittäistavarakauppa sekä polttoaineenjakelupiste.

Aurinkotuuli tuo Luonnonmaalle uutta kasvua

Aurinkotuuleen on kaavoitettu koteja yhteensä noin 490 asukkaalle. Asuinrakentamisen tonttien luovutukset jaksottuvat vuosien 2021–2023 välille, ja rakentaminen etenee vaiheittain. Nyt haussa oleville tonteille voi aloittaa rakentaa alkuvuodesta 2022. Asuinrakentamisen on määrä valmistua Aurinkotuulessa vuoteen 2026 mennessä.

Nyt haettavina olevat 13 omakotitonttia sijaitsevat Meteoritiellä ja Hiukkaskujalla. Tontit ovat kooltaan 528–1 131 m² ja pohjahinnat 25 200–46 800 €. Tontit luovutetaan hintatarjouskilpailun perusteella, yksi tontti hakijaa kohden.

Meteoritiellä sijaitsevat myös hakuun tulevat kolme rivitalotonttia. Rakennusoikeutta tonteilla on 700 k-m², 1 200 k-m² ja 1 500 k-m². Rivitalotontit luovutetaan hintatarjouskilpailun perusteella erillisinä tonttikokonaisuuksina siten, että yhdelle tarjoajalle luovutetaan vain yksi tontti.

Galaksikadulla sijaitseva kerrostalotontti ja sen autopaikotustontin ½-määräosa luovutetaan niin ikään hintatarjouskilpailun perusteella. Vuoksikadulla sijaitseva kerrostalotontti ja sen autopaikoitustontin ½-määräosa luovutetaan laatukilpailun perusteella ja se on osoitettu valtion tuella toteutettavaan asuntotuotantoon. Molemmilla kerrostalotonteilla on rakennusoikeutta 3 500 k-m².

Aurinkotuulen tontteja haetaan kaupungin verkkosivuilla sähköisten lomakkeiden kautta. Hakuaika alkaa 1.10. ja päättyy 15.11.2021 klo 15.00. Lisätietoa tonteista ja hausta sekä yhtiömuotoisten tonttien kilpailuohjelmat löydät verkkosivuilta www.naantali.fi/aurinkotuuli.