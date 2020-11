Naapuskosken veneilykanava suljetaan keskiviikkona 11.11.2020 klo 13

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 29.10.2020 29.10.2020 11:43:04 EET | Tiedote

Kallaveden vedenpinta Itkonniemen asteikolla on N2000+ 82,34. Pinta on nyt noussut 27 cm kuukaudessa ja nyt taso on 40 cm yli ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvon. Vettä on niin paljon, että Kallaveden lisäjuoksutus on aloitettava lähiaikoina. Iisalmen reitillä Onki- ja Poroveden pinnat ovat lähellä kesäkauden ylärajoja. Latvajärvet Kiuruvesi, Sonkajärvi ja Salahmi ovat taas kerran tulvakorkeuksissa. Nilsiän reitin alaosalla Syvärin ja Vuotjärven pinnat ovat myös lähellä ajankohdan ylärajoja. Myös Juojärvellä pinta on ajankohdan keskimääräistä ylempänä. Varkauden alapuolella Haukiveden pinta on 15 cm yli ajankohdan keskimääräisen tason, kun verrataan 30 viimeisen vuoden tilastoihin. Lukema on nyt N2000+ 76,26. Pinta on kääntynyt nousuun viimeisten kahden viikon aikana. Säännöstelemättömällä Rautalammin reitillä Pielavesi, Iisvesi, Hankavesi ja Konnevesi ovat kaikki nousseet noin 10-20 cm ajankohdan keskimääräisten lukemien yli. Reitin latvoillakin pinnannousu on ollut lievempää kuin Iisalm