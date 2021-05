Näillä 15 alalla on eniten avoimia työpaikkoja juuri nyt – tarjonnassa iso ero edellisvuoteen

Jaa

Suomen suurin työnhakupalvelu selvitti, millä aloilla on eniten työpaikkoja juuri nyt. Avoimien työpaikkailmoitusten määrä on merkittävästi korkeampi kuin edellisvuonna. Erityisen valoisalta työtilanne näyttää julkisen sektorin ja terveydenhuoltoalan ammattilaisille.

Avoimien työpaikkojen tilanne näyttää nyt lupaavalta työnhakijan kannalta, sillä Suomen suurimman työnhakupalvelu Duunitorin sivuilla on tällä hetkellä julki 37 937 työpaikkailmoitusta.

Työpaikkailmoitusten määrässä on nähtävissä merkittävä ero vuoden 2020 kevääseen, jolloin koronapandemia vähensi työnantajien mahdollisuuksia rekrytoida. Esimerkiksi huhtikuussa 2021 työpaikkailmoituksia julkaistiin Duunitorilla yli 53 000, mikä on tuplasti enemmän kuin edellisvuonna.

Työpaikkoja on todellisuudessa auki huomattavasti enemmän kuin sivustolla on ilmoituksia, sillä moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja työntekijöitä.

Positiivisia rekrytointiuutisia ennustaa myös huhtikuussa julkaistu Kansallinen rekrytointitutkimus. Tutkimukseen vastanneista rekrytoinnin ammattilaisista 58 prosenttia uskoo rekrytointien määrän kasvavan kuluvan vuoden aikana joko melko paljon tai erittäin paljon.

Tällä hetkellä avoimia työpaikkoja on tarjolla erityisesti julkisella sektorilla sekä terveydenhuolto- ja rakennusaloilla.

Työpaikkailmoitukset tuovat hyviä uutisia myös nuorille ja opiskelijoille, sillä ajankohtaan nähden auki on edelleen runsaasti kesätyöpaikkoja ja opiskelijoille sopivia työpaikkoja. Kesätyöpaikkailmoituksia on tällä hetkellä vielä 3 919.

Työpaikkailmoitusten määrä elää jatkuvasti, joten linkeistä klikkaamalla näet tuoreen tilanteen.

Millä aloilla on eniten avoimia työpaikkoja?

Listasimme alat, joilla on tällä hetkellä auki eniten työpaikkailmoituksia. Listan alat määräytyvät ilmoituksen jättäjän valitsemien kategorioiden mukaan.

”Terveydenhuoltosektorilla on kamppailtu kovan työvoimapulan kanssa pitkään, ja korona on osaltaan pahentanut tilannetta. Pitkään on myös ollut puhetta väestön ikääntymisestä Suomessa, mikä lisää julkisten palveluiden ja erityisesti hoiva- ja terveydenhuoltopalveluiden tarpeita. Lisäksi kunnallisella sektorilla on tiedossa paljon eläköitymisiä. Tämä kaikki kasvattaa avoimien työpaikkojen määrää pitkässä juoksussa – ja varmasti heijastuu tässäkin tilastossa”, kommentoi Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm.

Toimialat, joilla on eniten avoimia työpaikkoja juuri nyt:

Osa työpaikkailmoituksista kuuluu useampaan kategoriaan. Esimerkiksi osa julkisen sektorin työpaikoista keskittyy terveydenhuoltoalalle, ja ravintola- ja matkailualalla on auki myös asiakaspalvelun tehtäviä.

Listan alojen työpaikkojen tilanne on ollut melko vakaa kevään 2021 aikana, sillä samoilta aloilta on julkaistu eniten työpaikkoja koko kuluneen vuoden aikana.

Kaipaatko lisätietoa?

Haluatko tietää lisää työmarkkinoista tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä! Tutustu myös Duunitorin kaikille avoimeen työmarkkinapalveluun, joka kertoo esimerkiksi, mitkä alat kiinnostavat hakijoita ja millä aloilla on eniten avoimia työpaikkoja.