Näillä vinkeillä kierrät jätevesiremontin sudenkuopat ja varmistat, että mökkisi arvo säilyy

Tavarantarkastajan vinki t jätevesiremonttiin

Tarkista, kuuluuko mökkisi asetuksen piiriin. Metrimäärä mitataan rakennuksen seinästä, mutta tämä voi joissain tilanteissa aiheuttaa ristiriitoja. Esimerkiksi silloin, kun talo sijaitsee yli 100 metrin päässä rannasta, mutta itse jätevesijärjestelmä on lähempänä rantaa. Usein kunnilla on omia määräyksiä itse järjestelmän suojaetäisyydelle rannasta. Tarkista alueesi vaatimukset kunnalta. Kunnat saattavat vaatia tiukempaa puhdistustehoa herkillä alueilla, kuten ranta- ja pohjavesialueilla. Vaatimuksien ulkopuolelle jäävät vain mökit, joissa veden käyttö on vähäistä, eli käytössä ei ole muuta paineellista vettä kuin kylmän veden hana. Turvaudu ammattilaisen apuun. Jotta omaa kiinteistöä koskevat vaatimukset ja mahdollisuudet voidaan kartoittaa järkevästi, on hyvä käyttää ammattisuunnittelijaa. Suunnittelijan tehtävänä on hakea vaatimuksiin ja kunnan olosuhteisiin parhaiten sopiva ratkaisu. Hyvä suunnittelu on kaiken A ja O. Suunnitelma sisältää perustelun valitulle järjestelmälle. Usein urakoitsijat ovat sitoutuneet muutamaan vaihtoehtoiseen ratkaisuun, joten on syytä varmistaa että tarjottu järjestelmä on suunnitelmasi mukainen. Paperit kuntoon remontin jälkeen. Pidä huoli siitä, että saat urakoitsijalta kattavan dokumentoinnin tehdystä työstä. Pyydä myös selkeät käyttö- ja huolto-ohjeet sekä huoltokirja järjestelmän käytöstä. Ennakoi, vaikka mökkisi ei sijaitse vesistön lähellä. Ranta- ja pohjavesialueiden ulkopuolella olevien kiinteistöjen osalta järjestelmät tulee uusia asetuksen mukaisiksi normaalien korjaustoimien yhteydessä tai kun jätevesijärjestelmä ei enää toimi.