Näin onnistut ADHD-parisuhteessa – Odotettu uutuuskirja auttaa toimimaan viisaammin kaikissa ihmissuhteissa

Moni ADHD-ihminen on lapsuudestaan saakka kuullut olevansa saamaton, laiska, aloitekyvytön, vastuuton – ylipäätään epäonnistuja. Varhain istutettu riittämättömyyden tunne seuraa helposti aikuista myös ihmissuhteisiin.

Selviytymisstrategiana voi olla itse itselle asetettu ”onnellisen parisuhteen to-do lista”, joka ei välttämättä ole ollenkaan realistinen, vaan todennäköisesti ainakin osittain mahdoton toteuttaa. Kun tähän yhdistää sen, että ADHD-ihmiset toimivat tehokkaimmin stressin ruokkimana, lähellä deadlinea tai silloin, kun viimeistään on ihan pakko, voi ADHD-ihmisen kumppanista tuntua siltä, että lupauksia ei aiota lunastaa ollenkaan tai rakkausjulistukset eivät ole olleet lainkaan totta. ADHD-ihminen väsyy tekemisen kuorman alle ja uupuneena ylireagoi pienimpäänkin kritiikkiin – näin suhdekriisi on valmis.

ADHD-käyttäytymisen vaikutusten tiedostaminen ja työstäminen pelastaisi monen parisuhteen

Kirjan kirjoittaja Sari-Marika Durchman sai oman ADHD-diagnoosinsa aikuisena. Esikoisteoksensa Supervoimani ADHD kirjoitusprosessin aikana hän oivalsi, miten tiedostamaton ADHD oli vaikuttanut tuhoisasti hänen parisuhteisiinsa, joista kolmea hän yritti pelastaa terapiassakin. Havaintoa seurasi harmitus ja suru:

”Jos olisin ollut oireyhtymästä ja sen vaikutuksista tietoinen, olisin kuka ties voinut pelastaa liittoni? Haluan, että lukijat saavat tietää ne asiat, joista minä en tuolloin tiennyt.”

Durchman on kerännyt aineistoa haastattelemalla sekä ADHD-oireisia että heidän kumppaneitaan: kirjassa huomioidaan kummankin osapuolen näkökulmat ja haasteet.

Suomessa on harmillisen vähän parisuhdeterapeutteja, jotka osaavat ottaa huomioon ADHD:n vaikutukset suhteisiin

Teoksessa on hyödynnetty uusinta tutkimustietoa, kirjailijan omia kokemuksia, haastatteluja ja muun muassa NLP:n ja skeematerapian työkaluja. Kirja on kiinnostava kaikille, joilla on ADHD-ihminen elämässään, ja varsinkin jos itsellä tai kumppanilla on ADHD-piirteitä. Kirja on myös heille joilla on ADHD, mutta jotka eivät vielä ole löytäneet suhdetta tai onnistunut suhteessa.

"Kirja on informatiivinen ja helppotajuisesti kirjoitettu opas, joka huomioi tasapuolisesti suhteen osapuolet. Kirjan useat käytännön esimerkit sekä selkeät ja vaikuttavat harjoitukset auttavat ymmärtämään paremmin omaa ajattelua ja käyttäytymistä. Suosittelen lukemiseksi ihan kaikille, erityisesti pariskunnille, joiden suhteeseen ADHD tuo erilaisia iloja ja haasteita. Nepsyvalmentajien kouluttajana ja pari- ja seksuaaliterapeuttina koen kirjasta olevan hyötyä myös opiskelijoilleni ja asiakkailleni."

– Tuuli Paltemaa

ADHD-suhteessa on harvoin tylsää, mutta vauhti saattaa kuormittaa

Rakastuminen on kemiallinen reaktio, joka laimenee ajan myötä: ADHD-kumppanilla joskus dramaattisin seurauksin. Kun roihun pitäisi muuttua päätökseksi rakastaa tietoisesti, saattaa ADHD-kumppanin kanssa arki helposti täyttyä myöhästymisistä, unohteluista, impulsiivisista teoista, väärinymmärryksistä ja kommunikaatio-ongelmista.

Kirja kertoo muun muassa sen, miten ADHD:n suhteeseen tuomaa kuormitusta on mahdollista keventää ja haittavaikutukset minimoida. Hyville puolille, niille, jotka kenties ovat olleet vahvasti läsnä rakastumisen hetkellä, löytyy tilaa. Kirjassa on käytännön harjoituksia asioiden omaksumista ja kommunikointia helpottamaan. Näillä tiedoilla ja hyvällä tiimityöllä on mahdollista saavuttaa toimiva ja jopa keskimääräistä onnellisempi parisuhde.

”Puolison ADHD tuo suhteeseen niin mukaansatempaavaa jännitystä kuin hermoja raastavaa rasitusta. Kirjaa lukiessa oli helppo samaistua sekä tunteisiin että niihin surkuhupaisin tilanteisiin, joita kohtaan lähes päivittäin omassa avioliitossani. ADHD:ta on vaikea käsittää, jos sitä ei ole itsellä. Kirjoittaja avaa hienosti ikkunan näiden kahden maailman välille. Kirjan ansiosta pystyn ymmärtämään puolisoani paremmin ja lisäksi kirja sisältää konkreettisia apuvälineitä ja mukavia harjoituksia, niin arkeen kuin rakkaudesta huolehtimiseen. Suosittelen!”

– Jonas Vartiainen

Äänikirjan lukee Kati Tammensola.

Sari-Marika Durchman on yrittäjä ja Art Director, joka on luonut uransa mainonnan ja visuaalisen suunnittelun parissa. Hän on myös muutosvalmentaja, joka auttaa ihmisiä avaamaan oman elämän solmukohtia, löytämään uutta suuntaa ja kirkastamaan tavoitteitaan NLP:ta ja skeematerapiaa hyödyntäen. Durchman on saanut ADHD-diagnoosin aikuisiällä, ja hän on myös ADHD-lapsen äiti. Hänen edellinen kirjansa oli vuonna 2021 ilmestynyt Supervoimani ADHD.

