Naisen kosto on kaunis ja julma – Camilla Läckbergin Kultahäkki julkaistaan maailmanlaajuisesti tänään 11.4.

Ruotsin myydyimmän rikoskirjailijan Camilla Läckbergin odotettu uutuus Kultahäkki julkaistaan maailmanlaajuisesti tänään 11.4. Läckberg on haastateltavissa Helsingissä 2. ja 3. toukokuuta.

Ruotsalainen Camilla Läckberg (s. 1974) on yksi maailman menestyneimpiä kirjailijoita. Läckbergin teoksia on myyty kansainvälisesti 23 miljoonaa kappaletta yli 60 maassa. Uutuusteos Kultahäkki julkaistaan yhtä aikaa useilla markkinoilla ja myös ensimmäistä kertaa samalla alkuperäiskannella kaikille Camilla Läckbergin lukijoille ympäri maailmaa.

Läckberg tunnetaan parhaiten idylliseen ruotsalaiseen rannikkokaupunkiin Fjällbackaan sijoittuvista menestysromaaneistaan. Nyt Läckberg on ottanut uuden kirjallisen suunnan. Kultahäkki kuvaa naisen koston kauneutta ja julmuutta päähenkilö Fayen kautta, joka on täysin uusi hahmo Läckbergin kirjallisessa maailmankaikkeudessa.

Camilla Läckbergin mukaan Fayen hahmo syntyi hänen kuulemistaan liian monista tarinoista naisista, jotka ovat joutuneet pakottamaan kehonsa ja mielensä tietynlaiseksi noudattaakseen vallitsevia sääntöjä.

– Me kaikki tiedämme, millainen on ”kiltti tyttö”. Kiltit tytöt ovat miellyttäviä, he puhuvat hillitysti ja ja pitävät perheensä puolta riippumatta siitä, mitä heille tehdään. Mennyt vuosi on osoittanut meille, kuinka uhkaavaa on, kun naiset avaavatkin suunsa. Kultahäkissä halusin viedä ajatuksen vielä pidemmälle ja näyttää, mitä tapahtuu, kun se väsymätön uskollisuus, jota niin monet naiset osoittavat puolisoilleen, ohjataankin pois miehiltä ja käännetään solidaarisuudeksi naisia itseään sekä muita naisia kohtaan, Camilla Läckberg sanoo.

Kultahäkki on vastustamattoman koukuttava jännitysromaani, joka luotaa ihmismielen varjopuolta ja kurkistaa sen syvimpään pohjaan. Kaksiosaisen sarjan avaava Kultahäkki on vuoden järisyttävin dekkaritapaus kaikkialla maailmassa.

Ekonomi ja menestyskirjailija Camilla Läckberg singahti maailmanmaineeseen Fjällbacka-sarjallaan. Kirjailijanuran rinnalla Läckberg on säilyttänyt toisen jalkansa vankasti liike-elämässä. Hänen menestynyt Invest In Her -sijoitusyhtiönsä tavoittelee tasa-arvoisempaa elinkeinoelämää sijoittamalla naisten liiketoimintahankkeisiin. Läckberg on myös merkittävä sosiaalisen media vaikuttaja. Nykyään hän jakaa kurkistuksia päivittäiseen elämäänsä yli 220 000 Instagram-seuraajalleen. Camilla Läckberg asuu Tukholmassa miehensä ja neljän lapsensa kanssa.

