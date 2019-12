Naisjärjestöt varoittavat: Vihapuheesta on tulossa itsenäisen Suomen demokratian jarru

Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry:n syyskokouksen julkilausumassa varoitamme, että vihapuheesta on tulossa itsenäisen Suomen demokratian jarru.

Vihapuhe on yleistynyt Suomessa ja sitä kohdistuu erityisesti naisiin. Tuore tutkimus osoittaa, että suomalaisista kuntapäättäjistä naiset kokevat vihapuhetta huomattavasti miehiä enemmän. Myös Tasa-arvobarometri 2017 osoittaa, että vihapuhetta sukupuoleen perustuen kohdistuu eniten johonkin vähemmistöön kuuluviin naisiin.

Vihapuhe on usein tavoitteellista: sen tarkoituksena on vaientaa henkilöitä ja näkökulmia. Vihapuheella on vaikutusta naisten ja erityisesti vähemmistöihin kuuluvien naisten halukkuuteen toimia politiikassa ja asettua ehdoille vaaleissa. Koska naiset ja vähemmistönaiset ovat edelleen aliedustettuina poliittisessa päätöksenteossa, yhteiskunnan ja yhteisöjen kykenemättömyys rajoittaa vihapuhetta vie meitä kohti heikompaa demokratiaa. Naisten vaientaminen on vakava asia, sillä toimivassa demokratiassa päättäjien on voitava osallistua julkiseen keskusteluun ilman pelkoa.

Suomi on voi olla ylpeä naisten roolista omassa historiassaan: naisten varhaisesta äänioikeudesta ja siitä että me saimme maailman ensimmäiset naiskansanedustajat v. 1907. Itsenäisyyspäivänä naisjärjestöt vaativat ripeitä toimia vihapuheen suitsimiseen ja naisten vaientamiseen.

Paras lääke vihapuheeseen politiikassa on yhteistyö ja sellainen vuorovaikutus, jossa etsitään yhteisymmärrystä eri mielipiteitä kaihtamatta ja toisia loukkaamatta. Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry haluaa olla mukana edistämässä rakentavan dialogin levittämistä. Toteutamme sitä omassa toiminnassamme, jossa ovat mukana kaikkien eduskuntapuolueiden naisjärjestöt ja kolme muuta naisjärjestöä.





Tutkimustietoa

