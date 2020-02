Naisjärjestöt YK:lle: Suomessa tarvitaan lisää toimia vihapuheeseen puuttumiseen

Heli Kurjanen ehdokkaana eurooppalaisen tasa-arvopalkinnon saajaksi 30.10.2019 11:24:01 EET | Tiedote

Naisjärjestöt Yhteistyössä – NYTKIS ry. sai kutsun asettaa ehdokkaita Women of Europe -palkinnon saajiksi neljään kategoriaan eurooppalaisen kattojärjestömme European Women’s Lobbyn pyynnöstä. Kaksi ehdottamaamme henkilöä on päässyt kolmen parhaan joukkoon Women of Europe Awards 2019 -palkintojen saajiksi.