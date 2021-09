Näissä museoissa suomalaiset kävivät lomillaan – katso kesän suosituimmat Museokortti-kohteet omalta alueeltasi!

Kotimaanmatkailun suosio näkyi Museokortin käytössä erityisesti kesäkaudella. Museokortti-käyntejä tehtiin toukokuusta elokuuhun yhteensä lähes 620 000. Luku on lähes 100 000 käyntiä enemmän kuin vuonna 2020.

Suosituimpia Museokortti-kohteita olivat pääkaupunkiseudun suuret museot. Kärkikymmeniköstä löytyy peräti seitsemän helsinkiläismuseota: Ateneum, Taidehalli, Amos Rex, Didrichsenin taidemuseo, Suomen valokuvataiteen museo K1 sekä Kansallismuseo.

Kymmenen suosituimman joukkoon kipusi myös museokeskus Vapriikki Tampereella ja Tiedekeskus Heureka Vantaalla.

Kesän suosituimmat Museokortti-kohteet valtakunnallisesti top 10

Ateneumin taidemuseo, Helsinki Helsingin Taidehalli, Helsinki Amos Rex, Helsinki Museokeskus Vapriikki, Tampere Didrichsenin taidemuseo, Helsinki Suomen valokuvataiteen museo K1, Helsinki HAM Helsingin taidemuseo, Helsinki WAM, Turku Heureka, Suomalainen Tiedekeskus, Vantaa Kansallismuseo, Helsinki

Museokortti-kohteita on jo lähes 330, Ahvenanmaalta Inariin. Pääkaupunkiseudulta löytyy yli 50 Museokortti-kohdetta, mutta myös maakuntien museoverkosto laajenee jatkuvasti. Uusia kohteita kesäkaudelle 2021 saatiin yli kymmenen.

Esimerkiksi Järvimaailma Saimaarium Lappeenrannassa, sodan ja rauhan keskus Muisti Mikkelissä sekä Koskenkorva Museo ja Könnimuseo Ilmajoella olivat omien alueidensa suosikkikohteiden joukossa, vaikka olivat uusia Museokortti-kohteita.

Kesän suosituimmat Museokortti-kohteet maakunnittain top 5:



Ahvenanmaa

Ahvenanmaan merenkulkumuseo ja Museoalus Pommern, Maarianhamina Kastelholman linna, Sund Ahvenanmaan museo ja taidemuseo, Maarianhamina Ahvenanmaan metsästys- ja kalastusmuseo, Eckerö Önningebymuseo, Jomala

Etelä-Karjala



Etelä-Karjalan museo, Lappeenranta Lappeenrannan taidemuseo, Lappeenranta Ratsuväkimuseo, Lappeenranta Kotkaniemi, P. E. Svinhufvudin koti, Luumäki Järvimaailma Saimaarium, Lappeenranta

Etelä-Pohjanmaa

Seinäjoen taidehalli, Seinäjoki Koskenkorva Museo ja Könnimuseo, Ilmajoki Suojeluskunta- ja Lotta Svärd -museo, Seinäjoki Nelimarkka-museo, Alajärvi Pirkanpohjan taidekeskus, Ähtäri

Etelä-Savo

Olavinlinna, Savonlinna Sodan ja rauhan keskus Muisti, Mikkeli Riihisaari, Savonlinna Lusto - Suomen Metsämuseo, Savonlinna Mikkelin kaupungin museot, Mikkelin taidemuseo, Mikkeli

Kainuu

Talvisotamuseo, Kuhmo Kajaanin taidemuseo, Kajaani Kainuun Museo, Kajaani

Kanta-Häme

Hämeen linna, Hämeenlinna Hämeenlinnan taidemuseo, Hämeenlinna Vankila, Hämeenlinna Suomen lasimuseo, Riihimäki Museo Militaria, Hämeenlinna

Keski-Suomi



Jyväskylän taidemuseo, Jyväskylä Suomen käsityön museo, Jyväskylä Keski-Suomen museo, Jyväskylä Suomen Ilmavoimamuseo, Jyväskylä Taidelaitos Haihatus, Joutsa

Kymenlaakso

Merikeskus Vellamo, Kotka Merikeskus Vellamo, Jäänmurtaja Tarmo, Kotka Langinkoski, Kotka Verlan tehdasmuseo, Kouvola

Poikilo-museot, Kouvola

Lappi

Arktikum tiedekeskus, Rovaniemi Saamelaismuseo Siida, Inari Rovaniemen taidemuseo Korundi, Rovaniemi Särestöniemi-museo, Kittilä Kultamuseo, Tankavaara

Pirkanmaa



Museokeskus Vapriikki, Tampere Tampereen taidemuseo, Tampere Muumimuseo, Tampere Kimmo Pyykkö -taidemuseo, Kangasala Visavuoren museo, Valkeakoski

Pohjanmaa

Kuntsin modernin taiteen museo, Vaasa Pohjanmaan museo, Vaasa Tikanojan taidekoti, Vaasa Wahlbergin museotalo, Uusikaupunki Carlsron museo, Kristiinankaupunki

Pohjois-Karjala

Joensuun taidemuseo Onni, Joensuu Pohjois-Karjalan museo HILMA, Joensuu Outokummun kaivosmuseo, Outokumpu Kolin luontokeskus Ukko, Lieksa Paateri, Lieksa

Pohjois-Pohjanmaa

Oulun taidemuseo, Oulu Tiedekeskus Tietomaa, Oulu Raahen museo: Pakkahuoneen museo, Raahe Hannu Hautala Luontokuvakeskus, Kuusamo Turkansaaren ulkomuseo, Oulu

Pohjois-Savo

Kuopion museo, Kuopio Kuopion taidemuseo, Kuopio VB-valokuvakeskus, Kuopio Kuopion korttelimuseo, Kuopio Taidemuseo Eemil, Lapinlahti

Päijät-Häme

Suomen Moottoripyörämuseo, Lahti Lahden kaupunginmuseo, Radio- ja tv-museo, Lahti Heinolan kaupunginmuseo, Heinola Lahden Kaupunginmuseo, Hiihtomuseo, Lahti Heinolan taidemuseo, Heinola

Satakunta

Rauman museo, Vanha Raatihuone, Rauma Rauman museo, Marela, Rauma Rauman taidemuseo, Rauma Porin taidemuseo, Pori Rauman merimuseo, Rauma

Uusimaa

Ateneumin taidemuseo, Helsinki Helsingin Taidehalli, Helsinki Amos Rex, Helsinki Didrichsenin taidemuseo, Helsinki Suomen valokuvataiteen museo K1, Helsinki

Uusimaa (ilman Helsinkiä)

Heureka, Suomalainen Tiedekeskus, Vantaa Näyttelykeskus WeeGee, Espoo Tuusulan museot, Halosenniemi, Tuusula Raaseporin linna, Raasepori Gallen-Kallelan Museo, Espoo

Varsinais-Suomi

WAM, Turku Turun linna, Turku Turun taidemuseo, Turku Aboa Vetus, Turku Ars Nova, Turku

Listalla näkyvät ainoastaan ne Museokortti-kohteet, joissa käyntien yhteydessä käynti on merkitty järjestelmään. Esimerkiksi ilmaiskohteita saattaa puuttua listalta.

Museokortti on vuoden voimassa oleva pääsylippu yli 330 museoon Ahvenanmaalta Inariin. Vuonna 2015 lanseerattu Museokortti on vaikuttanut myönteisesti museoiden kävijämääriin. Kortin avulla on helppo poiketa museoissa pienellä kynnyksellä, vaikka bussia odotellessa. Museoissa vieraillaan usein kaksin tai isommalla porukalla, joten Museokortin omistaja tuo usein mukanaan myös uusia asiakkaita.

Museokortin hinta vuonna 2021 on kortin osalta 72 euroa ja uusinnan osalta 68 euroa. Voimassaolevia Museokortteja on noin 200 000.