Näistä Suomen historian erikoisnaisista ei kerrottu historiantunneilla!

Maria Pettersson: Suomen historian jännät naiset – selvänäkijöitä, sotilaita, saarnaajia ja silmänkääntäjiä

Ilmestyy 23.8.2022

Huippusuositun Historian jännien naisten suomalainen sisarteos marssittaa esiin joukon naisia, joiden tarinat yllättävät, järkyttävät, viihdyttävät ja ajatteluttavat sopivasti. Suomessakin naiset olivat hyväsydämisiä, pahasuisia, auttavaisia ja itsekkäitä. Suomen historian jännien naisten tarinat 1500-luvulta aina 1900-luvulle saakka osoittavat, että Suomessakin naiset ovat raivanneet tietään, kohauttaneet ja herättäneet niin suuttumusta kuin ihailuakin.

Kirjan 75 inspiroivan tarinan joukossa ovat muun muassa seuraavat henkilöt:

J. C. Mæxmontan (s. 1844–1903) oli viinatehtailija ja ravintoloitsija, joka toi Helsinkiin varieteeartisteja, sammakkoihmisiä, tanssijoita ja tirolilaismuusikoita sekä Suomen ensimmäisen elokuvanäytännön. Hän kärsi ravintolayrittäjän epävarmuutta ja joutui myös politiikan pyörteisiin.

Marija-Emma Schul-Martin (s. 1896–1963) oli Suomessa toimineen vakoojaringin johtaja, kutsuista ja kaviaarista nauttinut tyylitietoinen maailmanluokan vakoilija sekä toistuvasti maata ja nimeä vaihtanut agentti. Hän toimitti valtavasti tiedustelutietoa lännestä Moskovaan ja hänet tuomittiin Suomen suurimman vakoojajutun päätekijänä.

Ruth Munck (s. 1886–1976) oli vapaaherratar, josta tuli sairaanhoitaja ensin jääkäreille ja sitten suomalaisille SS-miehille. Hän oli intohimoinen isänmaanystävä ja Hitlerin ihailija, joka päätyi vankilaan maanpetoksesta.

Vuokko Knuutila (s. 1906–2020) oli Suomen ensimmäinen lentäjätär, ilma-akrobaatti, toimittaja ja urheiluselostaja sekä Ylen ensimmäinen ulkomaanreportterinainen, joka kertoi suomalaisille muun muassa natsi-Saksassa järjestetyistä Berliinin olympialaisista sekä saamistaan rakkauskirjeistä ja lentopukumuodista.

Suomen historian jännien naisten kirjoittaja Maria Pettersson (s. 1984) on Journalisti-lehden päätoimittaja ja historiaharrastaja, jonka unelma-ammatti oli kansainvälinen seikkailija. Hän on mennyt naimisiin kolmasti saman miehen kanssa, häämatkaillut Pohjois-Koreassa ja järjestänyt Euroopan parlamentissa vampyyrilarpin, joka huipentui (teko)verirituaaliin Brysselin riemukaaren päällä. Hänen ensimmäistä kirjaansa Historian jännät naiset on myyty yli 40 000 kappaletta.

Kirjan ulkoasu: Maria Manner

