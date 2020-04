Naistenklinikka ja Espoon sairaala panostavat synnyttäjien etävastaanottoihin ja kätilöiden kotikäynteihin

Koronavirustartuntoja estetään sairaaloissa monin tavoin 20.4.2020 15:45:20 EEST | Tiedote

Koronavirustartuntojen estäminen sairaaloissa on ensiarvoisen tärkeää sairaanhoitojärjestelmän, henkilöstön ja potilaiden suojaamiseksi sekä muiden sairauksien hoidon turvaamiseksi. Suojaimia on sen mukaisesti kohdistettu sinne missä tartuntariski on suurin. HUS tavoittelee epidemianaikaisen suojainten käytön asteittaista laajentamista.