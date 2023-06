Näitä ammattilaisia revitään nyt töihin – rakennusalalla valtavia muutoksia työpaikkojen määrissä

Talouskasvun hyytyminen ja epävarmat talouden näkymät ovat vaikuttaneet perinteisesti suhdanneherkkään rakennusalaan. Aikavälillä 1.1.–31.5.2023 työpaikkailmoitusten määrä oli alalla 26 prosenttia pienempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, selviää Duunitorin datasta.

”Pudotusta ilmoitusmäärissä on, mutta edelleen löytyy myös imua. Rakennusalan avoimia paikkoja ilmoitetaan tällä hetkellä suurin piirtein samassa tahdissa kuin vuonna 2021 ja selvästi enemmän kuin vuonna 2020”, kertoo Duunitorin kaupallinen johtaja Lauri Iso-Markku.

Eri tehtävien määrissä jopa 80 prosentin heilahteluja

Työpaikkailmoitusten määriä suurempi muutos on tapahtunut yksittäisten tehtävien tasolla. Niihin talouskehitys on tuonut voimakasta heiluntaa.

”Datasta on nähtävissä jopa yli 80 prosentin heilahteluja yksittäisten ammattinimikkeiden vuosittaisissa ilmoitusmäärissä, joka on harvinaista näin suurella toimialalla. Siirtymää on tapahtunut erityisesti kohti korjausrakentamisen tarpeita ja vastaavasti pois uudisrakentamisesta”, Iso-Markku toteaa.

Esimerkiksi uudisrakennusten suunnitteluun tiiviisti liittyvissä tehtävissä, kuten arkkitehti, rakennesuunnittelija ja maankäyttöasiantuntija, ilmoitusmäärät ovat pudonneet keskimäärin 60 prosenttia viime vuoden keväästä.

Lisäksi uudisrakennustyömailla tavallisesti paljon työskentelevien elementtityöntekijöiden, raudoittajien ja betonityöntekijöiden työpaikkailmoitukset ovat vähentyneet yli 60 prosenttia.

”Toisaalta korjausrakentamiseen tarvittavien asentajien ilmoitusmäärät ovat nousseet tai vähintäänkin pudonneet vähemmän kuin alan yleinen trendi. Parhaimmillaan nousua ilmoitusmäärissä näissä ammattiryhmissä on yli 20 prosenttia.”

Työnantajien kanssa käytyjen keskustelujen ja Duunitorin datan perusteella Iso-Markku nostaa erityisesti yhden ammattiryhmän esiin.

”Sähköalan ammattilaisten pula on suorastaan ampaissut ylöspäin viimeisen vuoden aikana. Heitä ei tarvita ainoastaan rakennusalalla, vaan myös teollisuuden ja teknologian aloilla tarve on kova.”

”Juuri nyt sähköasentajat, sähköautomaatioasentajat ja sähkösuunnittelijat ovat rakennusalan kysytyimpiä titteleitä ja ylipäätään alustamme kysytyimpiä ammattilaisia”, Iso-Markku kertoo.

Tällä hetkellä Duunitorilla on avoinna erilaisten asentajien tehtäviä yhteensä 2 148 kappaletta. Sähköasentajia taas haetaan juuri nyt 606 ilmoituksessa.

Eniten ilmoitetut rakennusalan tehtävät Duunitorilla 1.1.–25.5.2023

Sähköasentaja Timpuri Rakennusapulainen Teollisuussähköasentaja Kaivinkoneenkuljettaja

Rakennusalan eniten lisääntyneet tehtävät 1.1.–25.5.2023 verrattuna samaan aikaan viime vuonna

Lämpöasentaja +64 % Teollisuusputkiasentaja +33 % Bitumieristäjä +22 % Sähköautomaatioasentaja +19 % Sähkösuunnittelija +12 %

Rakennusalan eniten vähentyneet tehtävät 1.1.–25.5.2023

Elementtityöntekijä -80 % Raudoittaja -75 % Arkkitehti -65 % Muotintekijä -63 % Betonityöntekijä -60 %

