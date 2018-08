Näköalapaikka-rekrytointitapahtuma tuo työpaikat ja työnhakijat yhteen Porlammille

Porlammin liikuntahallissa järjestetään 13.9. viime vuosina menestyneet Näköalapaikka-messut. Viime vuonna rekrytointimessut työllistivät kymmeniä työnhakijoita – nyt mukaan odotetaan jälleen satoja kävijöitä ja viitisenkymmentä näytteilleasettajaa.

Jokasyksyisiksi muodostuneet Näköalapaikka-messut ovat houkutelleet runsaasti kävijöitä. Yhteistyössä järjestäjinä ovat työnhakijoita valmentava Taitopaikka sekä Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto.

Kävijöitä on riittänyt aikaisempien vuosien perusteella ja tänä vuonna messujen ohjelma järjestetään klo 12 – 15 portaittain, jotta kaikki kiinnostuneet ehtivät tutustumaan näytteilleasettajiin. Työttömille työnhakijoille on järjestetty maksuton kuljetus messupaikalle ja takaisin. Mukaan on kutsuttu lähialueiden yrityksiä ja oppilaitoksia monipuolisesti eri aloilta.

Viereisessä taitopaikassa on mahdollisuus lounasruokailuun. Liikuntahalli sijaitsee osoitteessa Koulupolku 8, 07800 Porlammi.

Lisätietoja:



Aino Laukkanen

044 793 0599

aino.laukkanen@lapinjarvi.fi