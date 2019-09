Nanotutkija Juha Muhonen sai mittavan rahoituksen kvanttitietokoneessa tarvittavien komponenttien kehittämiseen

Apulaisprofessori, akatemiatutkija Juha Muhonen Jyväskylän yliopistosta on saanut Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Starting Grant -rahoituksen. Rahoitus on erittäin kilpailtu ja se myönnetään lupaaville nuorille tutkijoille uraauurtaviin projekteihin. Rahoituksen arvo on reilut 1,6 miljoonaa euroa viidelle vuodelle. Muhonen työskentelee Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella ja Nanotiedekeskuksessa (NSC).

ERC Starting Grant –rahoituksen avulla Juha Muhonen toteuttaa tutkimusryhmässään uudenlaisen hybridialustan kvanttikomponenttien yhdistämiseen. Kuva: Jyväskylän yliopisto

Juha Muhosen tutkimus keskittyy kvanttiteknologioiden kehittämiseen. Niistä odotetaan ratkaisuja, joiden avulla voitaisiin kehittää esimerkiksi pitkään tavoiteltu kvanttitietokone sekä huomattavasti nykyistä tarkempia sensoreita, kvanttisensoreita. Muhosen tutkimusryhmässä kehitetään piihin perustuvia kvanttiteknologioita. ”Koska pii on kaiken nykymuotoisen elektroniikan pohjamateriaali, siihen perustuvat kvanttikomponentit olisi helppo integroida nykyisen elektroniikan, ja myös fotoniikan, kanssa. Kvanttisensoreiden ja kvanttitietokoneen komponenttien kehittäminen tukee myös kvanttimekaniikan perustutkimusta”, sanoo Muhonen. Rahoituksella toteutetaan uudenlainen hybridialusta kvanttikomponenttien yhdistämiseen ERC Starting Grant –rahoituksen avulla Juha Muhonen toivoo ratkaisevansa suurimman ongelman, joka estää toistaiseksi laajamuotoisten piihin perustuvien kvanttiapplikaatioiden kehittämisen. ”Vaikka yksittäisten kvanttikomponenttien toiminta piissä on näytetty toteen, niiden toisiinsa kytkemiseen ei tällä hetkellä ole laajasti toimivia ratkaisuja. Projektissa tavoitteena on tuottaa tällainen kytkentä kvanttikomponenttien välille toteuttamalla uudenlainen hybridialusta, jossa kvanttikomponentit yhdistetään nano-optomekaanisiin rakenteisiin”, kertoo Muhonen. Onnistuessaan hybridialusta on läpimurto piikvanttiteknologioiden laajamittaisessa hyödyntämisessä, arvioi Muhonen. ”Menestyminen kansainvälisessä ERC-rahoituksessa kertoo tutkimuksemme korkeasta tasosta ja relevanssista tutkimusalalla, joka liittyy tulevaisuuden kvanttiteknologioiden kehittämiseen. Olen äärimmäisen iloinen yliopiston - ja aivan erityisesti rahoituksen saaneen Juha Muhosen puolesta. Myönnetty rahoitus mahdollistaa tutkimusryhmän vahvistamisen ja tukee hienolla tavalla tutkijanuralla etenemistä”, sanoo Jyväskylän yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori Henrik Kunttu. Juha Muhonen sai tutkimusta varten myös Suomen Akatemian akatemiatutkijan rahoituksen kesäkuussa 2019. Linkki Juha Muhosen tutkimusryhmän sivuille: https://www.jyu.fi/quantum-technologies Linkki Jyväskylän yliopiston nanotiedekeskuksen sivuille: https://www.jyu.fi/science/fi/nsc Lisätietoja:

Juha Muhonen, juha.t.muhonen@jyu.fi, puh. +358 40 190 5352

Tiedottaja Tanja Heikkinen, tanja.s.heikkinen@jyu.fi, +358 50 581 8351

Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

https://www.jyu.fi/science/fi

Avainsanat fysiikkakvanttitietokonenanopii

