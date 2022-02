Näöntarkastus kotoa käsin on nyt helpompaa kuin koskaan

Synsam Group on yksi Euroopan johtavia optisen vähittäiskaupan ketjuja ja tarjoaa laajan valikoiman ainutlaatuisia silmänterveyden ja silmälasimuodin ratkaisuja, jotka rakentuvat asiakkaiden tarpeiden ja elämäntyylin mukaisesti. Synsam-ketjussa työskentelee Pohjoismaissa n. 3000 ammattilaista ja sen liikevaihto on n. 4 miljardia SEK. Ketjuun kuuluu 500 optikkoliikettä, jotka toimivat Synsamin, AI Eyewear ja Tanskassa Profil Optikin brändien alla. Synsam Group on onnistunut toiminnan digitalisoinnin ja innovatiivisten konseptien kautta saavuttamaan toimialansa parasta kasvua ja kannattavuutta Euroopassa. https://www.synsam.fi