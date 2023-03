Närpiössä avautuu uudistunut HalpaHalli-myymälä

Närpiön myymälän uudistusprojekti kesti parisen viikkoa. Myymälän käytäviä on levennetty, ja ajankohtaiset tuotteet ovat nyt paremmin esillä. Asiakaskierto on helpompi, ja myös hintaviestintä on entistä selkeämpää. Tuotevalikoima on suunniteltu palvelemaan niin arjen kuin sesonkien tarpeita. – Asiointi kaupassa on siis helpottunut muutosten myötä monella lailla, kertoo myymäläpäällikkö Jarmo Piikkilä.

Närpiön myymälän uudistus on yksi askel HalpaHallin konseptimuutosten sarjassa. HalpaHallin useissa muissakin myymälöissä tehdään lähiaikoina vastaava muutostyö, jolla pyritään kehittämään esillepanoa ja tuotevalikoimaa entistä paremmin asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Uudistuneen Närpiön HalpaHallin avajaisia juhlistetaan viikonloppuna avajaistarjousten merkeissä.

Närpiön myymälän pinta-ala on 6000 neliömetriä, ja siellä työskentelee yli 20 kaupan alan ammattilaista. Myymälä on avoinna arkisin ja lauantaisin klo 8-21 ja sunnuntaisin klo 10-21.