Nasima Razmyar SDP:n pormestariehdokkaaksi

Helsingin Sosialidemokraattien piirikokous on asettanut Nasima Razmyarin pormestariehdokkaakseen ensi kevään kuntavaaleihin. ”SDP Helsinki lähtee tavoittelemaan selkeää vaalivoittoa ensi kevään kuntavaaleissa. Me palaamme Helsingissä suurten puolueiden joukkoon.” Razmyar sanoo.

”SDP tekee politiikkaa helsinkiläisiä kuunnellen ja koko kaupunkia kehittäen. Olemme kiinni ihmisten arjessa. Me pidämme huolen siitä, että jokainen helsinkiläinen voi elää hyvää ja mielekästä elämää. Minun tavoitteenani on olla koko kaupungin, ja kaikkien helsinkiläisten pormestari.”

Kuntavaaleissa päätetään Helsingin suunta seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Razmyar pitää tärkeänä Helsingin alueellista kehittämistä. Joka puolella Helsinkiä on taattava toimivat lähipalvelut sekä viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö. Helsingin elinvoiman turvaaminen on entistä keskeisemmässä roolissa koronakriisin jälkeen. Työpaikat ja investoinnit takaavat riittävät verotulot myös tulevaisuudessa.

Razmyar valittiin ensimmäisen kerran Helsingin kaupunginvaltuustoon vuonna 2012 ja hän on toiminut kuluvan kauden kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestarina. ”Olen nähnyt läheltä, miten valtavan hieno kaupunki Helsinki on, mutta myös sen, mitä vielä on tehtävänä. Olen sitoutunut tekemään töitä Helsingin ja helsinkiläisten puolesta.” Razmyar päättää.



Nasima Razmyarin puhe Helsingin sosialidemokraattien piirikokouksessa 7.11. luettavissa kokonaisuudessaan täällä: https://helsinki.sdp.fi/nasima-razmyarin-puhe-helsingin-sosialidemokraattien-piirikokouksessa-7-11/

Median yhteydenotot:

Apulaispormestarin erityisavustaja

Hanna Isbom

050 413 8299