Nasima Razmyarin vanhempainvapaasijaiseksi Tomi Sevander

Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyar jää vanhempainvapaalle loppukesästä. Hän aikoo palata takaisin töihin vuoden vaihteessa. Razmyarin vanhempainvapaasijaiseksi esitetään Tomi Sevanderia, joka on tällä hetkellä SDP:n toinen edustaja Helsingin kaupunginhallituksessa Razmyarin ohella.

Sevander on toiminut aiemmin SDP:n valtuustoryhmän puheenjohtajana, teknisten palveluiden lautakunnan puheenjohtajana ja rakennuslautakunnan varapuheenjohtajana. Siviiliammatiltaan Sevander on poliisi, vanhempi rikoskonstaapeli.

"Tomi Sevanderilla on pitkä kokemus kuntapolitiikan eri tehtävistä. Helsingin poliisissa hänelle on työn kautta muodostunut vahva ymmärrys moniammatillisen yhteistyön merkityksestä nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä ja hänellä on myös vahva liikuntatausta. Kaupunginhallituksen jäsenenä Tomin on helppo tulla hoitamaan apulaispormestarin tehtävää Nasiman vanhempainvapaan ajaksi."Helsingin Sosialidemokraattien puheenjohtaja Pentti Arajärvi sanoo.

Nasima Razmyar ottaa Tomi Sevanderin paikan kaupunginhallituksen jäsenenä sijaisuuden ajaksi. "Pidän tärkeänä, että Nasimalla on mahdollisuus jatkaa kaupunginhallituksessa myös vanhempainvapaan aikana. Työn ja perheen yhteensovittamisessa tarvitaan joustavia ratkaisuja myös politiikan eri tehtävissä." Arajärvi toteaa.