Nastja Säde Rönkön videoteos for those yet to be käsittelee ympäristötuhon herättämiä tunteita

Vuoden nuori taiteilija 2019, Nastja Säde Rönkkö, kuvaa videoperformanssissaan ympäristökatastrofien ja ilmastonmuutoksen koskettamia paikkoja ympäri maailmaa. Jokaiseen paikkaan liittyy viesti, jonka taiteilija jakaa pitelemässään pahvinpalassa. For those yet to be kuuluu EMMA-kokoelmaan ja se esitetään kokonaisuudessaan ensimmäistä kertaa. Teos on esillä 26.2.–23.8.2020.

Tšernobylin, Talvivaaran ja Fukushiman kaltaisista paikoista on tullut käsitteitä, jotka toimivat synonyymeina onnettomuuksille ja ympäristötuholle. Ihmisen toiminnan, kuten teollisuuden aiheuttamat ympäristökatastrofit ovat usein laaja-alaisia ja pitkäkestoisia – ne läpäisevät kokonaisia ekosysteemejä ja niiden vaikutukset saattavat säilyä yli useiden sukupolvien.

Moniosainen videoperformanssi, for those yet to be (2016–2018), luo näkymiä ilmastonmuutoksen ja ympäristökatastrofien koskettamiin paikkoihin, joista taiteilija lähettää viestejä jälkipolville. Rönkkö hyödyntää teoksessaan poliittisissa mielenilmaisuissa käytettyä elettä – hänet nähdään kussakin videossa käsissään pahvinen kyltti, johon on kirjoitettu lyhyt viesti.

“Ilmastonmuutosta ja ekologista kriisiä käsitellään harvoin tunteiden kautta. Tarkastellessamme tunteita ja niiden merkityksiä pystymme luomaan syviä ja tarkoituksellisia yhteyksiä toisiimme ja ympäröivään maailmaan. Teoksen ytimessä on tarve ymmärtää, haastaa ja muuttaa aikamme problemaattista arvomaailmaa ja kuluttavia olemisen muotoja”, pohtii Rönkkö.

Nastja Säde Rönkkö on vuonna 1985 syntynyt nykytaiteilija, joka työskentelee pääsääntöisesti performanssin ja mediataiteen välineillä. Rönkkö valmistui kuvataiteen maisteriksi (MFA) Lontoon Slade School of Fine Art -taidekoulusta 2011. Hänet valittiin vuonna 2019 Vuoden nuoreksi taiteilijaksi ja samana vuonna hänen yksityisnäyttelynsä nähtiin Tampereen taidemuseossa ja Aboa Vetus & Ars Nova -museossa Turussa. Rönkkö on myös osa taiteilijakollektiivia, johon kuuluvat myös Shia LaBeouf ja Luke Turner. Kolmikon teoksia on nähty muun muassa nykytaiteen museossa Kiasmassa (2016) ja Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaalilla (2018).

EMMAssa käsitellään ilmastokriisiä kevään aikana ja teemaan pureudutaan muun muassa EMMA Talks -keskusteohjelmassa. 25.3. aiheesta Ilmasto muuttuu, mitä voimme tehdä? keskustelevat taiteilija Nastja Säde Rönkkö, Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskus INAR:sta tutkijatohtori Laura Riuttanen ja Zero Waste Finland ry:n perustajajäsen Susanna Luukinen. Keskustelua moderoi museonjohtaja Pilvi Kalhama.