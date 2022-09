Natalia Kallion esikoisromaani on lähiökerrostalon pihalta kurkottava väkevä kasvukertomus

Rebekan lapsuudessa ei haaveilla korkeakouluopinnoista tai ulkomaille muutosta, sillä lähikapakka tuntuu todennäköisemmältä päätepisteeltä elämälle. Rebekka jaksaa silti uskoa siihen, että maailmalla on tarjota hänelle enemmän. Vielä aikuisenakin rikkinäisen kodin kasvatti päätyy kuitenkin etsimään rakkautta ja turvaa vääristä paikoista.

Natalia Kallion esikoisromaani Kotileikki kertoo yhden kasvutarinan, mutta käsittelee aiheita, jotka koskettavat monia. "Huono-osaisuudella on tapana kasautua ja jatkua yli sukupolvien. Kotileikki syntyi halusta avata tätä keskustelua. Se käsittelee luokkaeroja, köyhyyttä ja häpeää sekä kuvaa, millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia niillä on yksilöille ja yhteisöille. Tämä teos kertoo yhden ihmisen kasvutarinan ja kuvaa yhden perheen elämää, mutta tälle tarinalle on näitä yksittäisiä henkilöhahmoja ja heidän elämiään suurempi tarve", Kallio kertoo.

Natalia Kallio on helsinkiläinen ihmisoikeusaktivisti, joka toimii kouluttajana kansainvälisissä ihmisoikeusorganisaatioissa ja nuorisojärjestöissä. Häneltä on aiemmin julkaistu runoteos She Needs Bigger Boots.