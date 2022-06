Nathan Riki Thomson Global Musicin professoriksi Sibelius-Akatemiaan

Australialaissyntyinen Nathan Riki Thomson valmistui vuonna 2021 musiikin tohtoriksi Sibelius-Akatemiasta, missä hän on toiminut opetustehtävissä sekä Global Music -aineryhmän johtajana. Hän on rakentanut aineryhmän nykyiset kandidaatti- ja maisteriohjelmat, opettanut kontrabassoa, ohjannut opinnäytetöitä ja tutkimushankkeita sekä perustanut vuotuisen Global Fest -tapahtuman. Ennen Sibelius-Akatemiaa Thomson on opettanut muun muassa maineikkaassa lontoolaisessa Guildhall School of Music and Dramassa sekä kansainvälisissä kouluissa muun muassa Sambiassa ja Zimbabwessa.

Thomson on myös kontrabasisti ja multi-instrumentalisti, joka on esiintynyt maailmanlaajuisesti vuodesta 1996. Tällä hetkellä hän toimii muusikkona muun muassa Adriano Adewalen kanssa sekä yhtyeissä Nathan Riki Thomson and Resonator, Subsonic Trio ja Ilkka Heinonen Trio. Thomson on ollut mukana myös lukuisilla tallenteilla vuodesta 1998 lähtien.

Professuurin keskeisiin tehtäviin kuuluvat muun muassa Global Music -ohjelman taiteellisten ja pedagogisten käytäntöjen sekä tohtorikoulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen, opiskelijoiden työelämään siirtymisen tukeminen sekä paikallisten ja maailmanlaajuisten yhteisöhankkeiden ohjaaminen. Tehtävä on kokoaikainen ja viisivuotinen. Määräaikaan mennessä professuuria haki 16 henkilöä.

Uusi professuuri vahvistaa ainutlaatuisen koulutusohjelman yhteiskunnallista roolia

Sibelius-Akatemian Global Music -koulutusohjelma perustettiin kymmenen vuotta sitten, ja sen missiona on rakentaa kulttuurienvälistä vuoropuhelua ja yhteistyötä. Koulutus kokoaa yhteen muusikoita monista musiikki- ja kulttuuritaustoista, tällä hetkellä yli 25 eri kulttuurista. Opiskelun ytimessä on kehittää globaaleja muusikon taitoja kulttuurienvälisessä yhteistyössä yhteiskunnan eri osa-alueilla. Näihin kuuluvat yhteisöprojektit esimerkiksi kouluissa, pakolaiskeskuksissa, maahanmuuttajayhteisöissä ja vankiloissa Suomessa ja ympäri maailmaa.

Keväällä 2022 yksityinen yhdysvaltalainen lahjoittaja Elsa Brule teki koulutusohjelmalle miljoonan dollarin lahjoituksen, jonka tavoitteena on laajentaa yhteistyöhankkeita Suomessa ja maailmalla. Lahjoitus on mahdollistanut myös professuurin perustamisen. Yhteistyöprojekteista rakentuu huippuosaamisen keskus, Elsa Brule Center for Global Music and Community Engagement.