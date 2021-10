Nato-jäsenyyden kannatus kasvoi vuodessa

”Syy asennemuutokseen saattaa piillä Donald Trumpin presidenttikauden loppumisessa ja presidentin vaihtumisessa Joe Bideniin vuoden 2021 alussa. Suomalaisten näkemykset Donald Trumpin vaikutuksista kansainväliseen turvallisuuteen ja Yhdysvaltojen asemaan olivat vuosi sitten erittäin synkät”, sanoo EVAn toimituspäällikkö Sami Metelinen.

Suurinta Nato-jäsenyyden kannatus puolueiden eri kannattajaryhmistä on kokoomusta äänestävissä (60 % kannattaa jäsenyyttä). Nato-jäsenyyden kannatus on vuoden aikana kasvanut kokoomuksen äänestäjien lisäksi selvästi vihreiden äänestäjissä. Vihreiden äänestäjät kannattavat nyt Nato-jäsenyyttä yhtä paljon kuin väestö keskimäärin.

Tulokset perustuvat 2 042 henkilön antamiin vastauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. Tiedot kerättiin 24.9.–7.10.2021. Vastaajat edustavat koko maan 18–79-vuotiasta väestöä. Aineisto on kerätty Taloustutkimuksen internet-paneelilla ja painotettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen jatkoanalyysin on tehnyt Yhdyskuntatutkimus Oy, joka on laatinut myös tulosgrafiikan. Tulokset ja niiden tarkemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on tehty vuodesta 1984.

Sami Metelinen: Nato-jäsenyyden kannatuksessa on tapahtunut hyppäys

