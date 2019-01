Naukku viinaa pitää vatsapöpöt loitolla, lasi viiniä muistin virkeänä – ovatko tissuttelumyytit totta vai tarua?

Tummat hampaat ja haiseva hengitys - nuuskaamisen vaikutukset näkyvät pian nuorten terveydessä 5.11.2018 10:30 | Tiedote

Nuuskan suosio nuorten keskuudessa kasvaa. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kouluterveyskyselyn mukaan 8.-9. luokkalaisista nuorista 4,5 prosenttia ja ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevista 10,3 prosenttia nuuskaa päivittäin. Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevien ja lukio-opiskelijoiden nuuskan käytössä on selvä ero. Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 3,7 prosenttia nuuskaa päivittäin. Nuuskan käyttö on ollut yleisempää poikien keskuudessa, mutta myös tyttöjen nuuskan käyttö on alkanut yleistyä.