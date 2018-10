Näyttelypalkkiokokeilu on onnistunut – Suomen museoliitto, Ornamo ja Suomen Taiteilijaseura kannattavat hyvän käytännön laajentamista

Opetus- ja kulttuuriministeriön näyttelypalkkiokokeilun toinen hakukierros on osoittautunut onnistuneeksi. Rahoituksen ansiosta yli puolet Suomen taidemuseokohteista maksaa taiteilijoille korvauksen näyttelyn pitämisestä. Museoita edustava Suomen museoliitto sekä visuaalisen alan järjestöt Ornamo ja Suomen Taiteilijaseura toivovatkin, että ensi vuonna kokeilu olisi entistä laajempi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi tänä vuonna toista kertaa museoille erityisavustuksia, joilla museot edelleen maksoivat näyttelypalkkioita taiteilijoille. Avustussumma oli yhteensä 250 000 euroa. Avustuksen sai yhteensä 31 tahoa, joista 19 oli ensikertalaisia. Päätökset myönnetyistä avustuksista julkaistiin lokakuussa.

Näyttelykorvaus on taiteilijalle maksettava palkkio museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Taiteilija osallistuu näyttelyn yhteydessä muun muassa teosten ripustuksen suunnitteluun ja erilaisiin yleisötapahtumiin. Ennen kaikkea taiteilija tuottaa näyttelyyn taiteellisen sisällön, jota yleisö tulee katsomaan. Näyttelypalkkion lisäksi taiteilijalle kuuluu tekijänoikeuslain 2 §:n mukainen näyttelykorvaus teosten esittämisestä yleisölle.

Kokeilun toisella hakukierroksella ministeriön erityisavustuksen saaneiden museoiden määrä kasvoi lähes 50 prosenttia. Rahoituksen avulla yli puolet Suomen noin 60 taidemuseokohteesta maksaa tällä hetkellä taiteilijoille näyttelypalkkioita. Kokeiluun osallistuvien museoiden lisäksi esimerkiksi Kansallisgallerian museot ovat jo entuudestaan sitoutuneet maksamaan taiteilijoille korvaukset näyttelyistä.

– Näyttelypalkkiokokeilu on osoittautunut menestykseksi toisella kierroksella. Vaikka avustuspotti kokonaisuudessaan on pieni, kokeilu on erittäin tärkeä avaus taidenäyttelyiden hyvien käytäntöjen kehittämisessä, sanoo Ornamon taideasiantuntija Miisa Pulkkinen.

Museoille myönnetyt avustussummat kasvoivat selvästi viime vuoteen verrattuna. Kun 2017 myönnetty avustussumma oli tyypillisimmin 5 000 euroa, tänä vuonna avustusten mediaani oli 8 000 euroa.

– Avustussummien kasvu kertoo siitä, että museot maksavat näyttelypalkkioita yhä useammalle taiteilijalle, tai että palkkiosummat ovat suurempia. Molemmat kehityssuunnat ovat erittäin myönteisiä. Taiteilijat ovat korkeasti koulutettuja erityisasiantuntijoita, joiden teoksia museoon tullaan katsomaan. Hienoa, että työn arvostus näkyy myös palkkioissa, sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Kirsi Korhonen.

Eduskunnan sivistysvaliokunta antoi tukensa näyttelypalkkion kokeilemiselle viime vuonna. Kokeilun on määrä jatkua vielä vuonna 2019. Suomen museoliitto, Ornamo ja Suomen Taiteilijaseura kannattavat kokeilun laajentamista viimeisellä hakukierroksella.

– Museoiden ja koko alan kannalta näyttelypalkkioihin suunnatun rahoituksen tulisi kaksinkertaistua, jotta kokeilu kattaisi ensi vuonna kaikki Suomen taidemuseot. Lisäksi on tärkeää, että näyttelypalkkioilla saadaan aikaan yhä parempaa yhteistyötä museoiden ja taiteilijoiden kesken, mistä seuraa entistäkin vetovoimaisempia näyttelyitä, kommentoi Suomen museoliiton pääsihteeri Kimmo Levä.

Myönnetyt erityisavustukset opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla.