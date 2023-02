Näyttelyvuosi tuo Pompejin Kotkaan, kansainväliset outsider-taiteilijat Kansallismuseoon, suomalaisen taidekeramiikan Hvitträskiin ja Metsien kuninkaalliset Hämeen linnaan

Suomen kansallismuseon kohteissa kävijämäärät koronaa edeltävälle tasolle 23.12.2022 10:35:25 EET | Tiedote

Korona-aika on jäämässä taakse Suomen kansallismuseon museoissa ja linnoissa. Seurasaaressa, Kansallismuseossa, Tamminiemessä, Hvitträskissä, mutta myös Louhisaaren kartanomuseossa, Hämeen linnassa ja Vankilassa kävijämäärien osalta on palattu koronaa edeltävälle tasolle. Suomen kansallismuseon kahdeksassa museossa ja kahdessa linnassa vieraili vuoden 2022 aikana yhteensä 596 326 kävijää. Edellisvuoteen verrattuna kasvu on merkittävä, yli 178 000 kävijää.