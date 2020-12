Neil Heyde vierailevaksi professoriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan

Jaa

Neil Heyde on nimitetty Taideyliopiston Sibelius-Akatemiaan vierailevaksi professoriksi kaudelle 1.1.2021-31.12.2022. Heyde on lontoolaisen Royal Academy of Musicin jatkokoulutusohjelmien johtaja ja Lontoon yliopiston musiikin professori. Hän on myös sellisti ja soittanut muun muassa Kreutzer-kvartetin jäsenenä 1990-luvulta lähtien. Sibelius-Akatemiassa Heyden tehtävänä on opettamisen lisäksi muun muassa osallistua taiteellisen tutkimuksen ja tohtorikoulutuksen kehittämiseen.

Tutkijana Heyde on kiinnostunut tavoista, joilla muusikot kommunikoivat keskenään sekä siitä, minkälainen suhde muusikoilla on soittimiinsa. Hän on toiminut Ison-Britannian musiikin, tanssin, draaman ja esittävän taiteen arviointipaneelin (Research Refellence Framework, REF) jäsenenä. Hän on myös luennoinut eri puolilla maailmaa omista tutkimuskäytännöistään sekä niistä tavoista, millä käytäntölähtöistä tutkimusta voidaan kehittää. Hänen johdollaan Royal Academy of Music onkin kehittänyt ainutlaatuisen käytäntölähtöisen tutkimuskulttuurin sekä maisteri- että tohtoritasolla. Vierailevana professorina Heyde tulee muun muassa pitämään taiteellisen tutkimuksen työpajoja perustutkinto- ja tohtoriopiskelijoille sekä luennoimaan esityksestä tutkimusmetodina. Hän ohjaa tohtoriopiskelijoita sekä osallistuu tutkimushankkeiden suunnitteluun ja Sibelius-Akatemian taiteellisen tohtorikoulutuksen sekä DocMus-tohtorikoulun kehittämiseen. Tarkoituksena on myös, että hän suunnittelee ja kehittää yhteistyötä ja opettaja- ja opiskelijavaihtomahdollisuuksia Royal Academy of Musicin ja Sibelius-Akatemian välillä. Hänen tärkeä tehtävänsä tuleekin olemaan entisestään syventää Sibelius-Akatemian ja RAMin tiivistä yhteistyötä. Vierailijaprofessuuri on osa Sibelius-Akatemian vuonna 2019 käynnistynyttä kansainvälistä vierailijaohjelmaa. Se on Sibelius-Akatemian koulutusta täydentävä ohjelma, johon kutsutaan oman erityisalueensa johtavia taiteilijoita eri puolilta maailmaa. He työskentelevät Sibelius-Akatemian opiskelijoiden ja opettajien kanssa periodimuotoisesti, pääsääntöisesti vuoden tai kahden vuoden jaksoissa. Ohjelman perustamista ovat tukeneet Jane ja Aatos Erkon säätiö sekä Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Lisätiedot Varadekaani Markus Utrio

markus.utrio@uniarts.fi

Linkit