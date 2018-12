Neljä skenaariota Suomen kaupungistumisen tulevaisuudesta 2039

Kutsu: Kasvun rajoista jo vuosikymmeniä varoittanut Rooman Klubi täyttää 50 vuotta – “Ihmiset tarvitsevat kaksi planeettaa selvitäkseen, kun vain yksi on saatavilla” 13.9.2018 11:45 | Kutsu

Rooman klubi (The Club of Rome) täyttää tänä vuonna 50 vuotta. Rooman Klubin Suomen yhdistys ry, Demos Helsinki ja Sitra kutsuvat toimittajat juhlavuoden korkean tason seminaariin, jonka puhujiin lukeutuu muun muassa klubin jäsen, presidentti Tarja Halonen. Tilaisuus järjestetään Sitran auditoriossa torstaina 20.9. klo 14-17. Tilaisuuden kieli on englanti.