Nettiriippuvuuden asiantuntija pelihaittatyön johtoon

Rahapeliongelmaisille suunnattujen tieto- ja tukipalveluiden Peluurin sekä Tiltin uudeksi päälliköksi on 1.1.2018 siirtymässä A-klinikka Oy:n nykyinen viestintä- ja markkinointijohtaja, VTM Aino Majava.

Aino Majavan vahvuuksiin kuuluvat strateginen johtaminen, brändin hallinta sekä sosiaali- ja terveysalan palveluosaaminen. Hän on työskennellyt pitkään A-klinikkasäätiössä muun muassa viestintäpäällikkönä ja päihdetyön erikoislehden Tiimin päätoimittajana.

– Pelihaittatyöhön liittyy tällä hetkellä paljon odotuksia ja hyvää potentiaalia. On tärkeää jatkaa mielekästä yhteistyötä Veikkauksen kanssa ja löytää pelihaittatyölle paikka sote-rakenteissa. Peluurin ensi vuoden tavoitteisiin kuuluu muun muassa Peli Poikki ‑nettiterapiaohjelman uudistaminen entistäkin paremmaksi, Majava sanoo.

Aino Majava kutsuu itseään maailmanparantajaksi, jolle on luontaista nähdä työtehtävien yhteys isoon kuvaan. Majavalla on pitkä kokemus päihde- ja riippuvuustyöstä ja hän on etenkin nettiriippuvuuden asiantuntija. Viime vuodet Majava on ollut mukana Peluurin johtoryhmässä.

– Tuen ja hoidon järjestäminen digipelejä haitallisesti pelaaville on pitkäaikainen ammatillinen haaveeni.