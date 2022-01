Neulomisen ilo kuuluu kaikille – Ensimmäinen suomeksi julkaistu käsityöopas vasenkätisille ilmestyy

Maria Laiho: Neulekirja vasenkätisille

Ilmestyy 28.1.2022

Vasenkätisen käsityöharrastus ei ole aina itsestäänselvyys. Neulontaohjeet ovat lähes poikkeuksetta suunnattu oikeakätisille. Kouluissa opetus järjestetään yleensä enemmistölle sopivalla tavalla. Omakätinen ohjaus on tärkeä oppimisen edellytys ja se helpottaa neulonnan ilon löytämistä.

Vasenkätisille ei ole ennen tehty neulontaohjeita tai opaskirjoja suomeksi. Maria Laihon Neulekirja vasenkätisille vapauttaa myös vasenkätiset nauttimaan neulonnan meditatiivisesta hurmoksesta. Raikkaat ohjeet opastavat neulonnan alkeisiin ja tarjoavat myös pitemmälle ehtineille haasteita.

Kirjassa toteutetaan mm. raidallinen missonityyppinen kaulahuivi, muhkea Samu-Jacques pipo ja Cocoon-neuletakki.

​Kirjan tekijä Maria Laiho kertoo olevansa onnekas, sillä hänen vasenkätinen mumminsa opetti hänelle neulomisen ja virkkaamisen taidon. Hän on opetellut kääntämään oikeakätisille suunnattuja ohjeita peilikuviksi ja lukemaan niitä omalla tavallaan. Laiho ymmärtää hyvin, miksi monen kiinnostus neulontaan voi tyssätä opetteluvaiheeseen tai ohjeiden muuntamisen hankaluuteen.

Maria Laiho (s. 1973) on koulutukseltaan kuvataiteilija ja sisustaja. Lisäksi hän on soittanut Thee Ultra Bimboos -bändissä kitaraa vuosina 1994-2005 ja teki Suomen ohella satoja keikkoja ympäri Skandinaviaa ja Keski-Eurooppaa. Nykyisin hän laulaa bändissä nimeltä Fox Confession, ja hän säveltää ja sanoittaa yhtyeen kappaleista suuren osan. Kitaraa Laiho on opetellut soittamaan oikeakätisesti.

