Neuropsykologista nettikuntoutusta aivoverenkiertohäiriöpotilaille

HUSin neuropsykologinen nettikuntoutus aivoverenkiertohäiriöpotilaille Terveyskylässä on saatavilla ympäri Suomen.

15.4.2019 avautuva HUSin neuropsykologinen nettikuntoutus on tarkoitettu aivoverenkiertohäiriöpotilaille, joilla on sairastumisen jälkeen ilmennyt toimintakykyä haittaavia muutoksia tiedonkäsittelyssä, kuten muistissa, keskittymiskyvyssä tai oman toiminnan ohjauksessa ja suunnittelussa.



- Nettikuntoutusta suositellaan ensimmäisen vuoden aikana sairastumisen jälkeen, mutta ajoitus on yksilöllistä potilaan voinnin ja tarpeiden mukaan. Nettikuntoutus ei sovi potilaille, joiden vaikea-asteinen oireisto estää itsenäisen työskentelyn tietokoneella tai älypuhelimella, kertoo neuropsykologi Eeva-Liisa Kallio.



Nettikuntoutuksen jälkeen potilas ymmärtää toimintakyvyn vaikeudet paremmin. Pyrkimyksenä on lisätä oireiden hallintaa, vähentää niiden aiheuttama haittaa ja vahvistaa elämänhallintaa.



- Neuropsykologisen nettikuntoutuksen tarkoitus on vähentää potilaan avuntarvetta ja vastaavasti myös terveys- ja sosiaalipalvelujen käyttöä, arvioi johtava psykologi Marja Hietanen.



Nettikuntoutuksessa potilaalla on viestiyhteys neuropsykologiin ja mahdollisuus palata aineistoihin tarpeen mukaan. Asiointia varten potilas tarvitsee tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen sekä verkkopankkitunnukset tunnistautumista varten.



- Neuropsykologinen nettikuntoutus sisältää kahdeksan istuntoa, jotka on tarkoitus käydä omatoimisesti läpi noin kahdessa kuukaudessa. Nettikuntoutus tarjoaa potilaalle tietoa ja itsetuntemusta, harjoitteita oireiden hallintaan, apua muistiongelmiin ja toimintastrategioita arkeen. Neuropsykologilta voi myös kysyä potilasta askarruttavista asioista.



Neuropsykologin palvelujen saatavuus vaihtelee Suomessa. Nettikuntoutuksen myötä palvelu on aivoverenkiertohäiriöpotilaiden ulottuvilla ympäri Suomen.



- Palvelua voi käyttää, vaikka matkustaminen olisi hankalaa ja terveydenhuollon yksiköt kaukana. Nettikuntoutus sopii hyvin myös lieväoireisille potilaille, jotka ovat huolissaan toimintakyvyn muutoksista, selittää Kallio.



Palvelu laajenee myöhemmin muille neuropsykologista kuntoutusta tarvitseville potilasryhmille. Palveluun pääsee lääkärin lähetteellä.

Terveyskylä.fi on yhdessä potilaiden kanssa kehitetty erikoissairaanhoidon verkkopalvelu. Se tarjoaa tietoa ja tukea kaikille, hoitoa potilaille ja työkaluja ammattilaisille. Palvelun sisällä toimii virtuaalitaloja, Omapolku-palvelukanava, digihoitopolkuja sekä ammattilaisille suunnattu TerveyskyläPRO. Vuonna 2019 taloja on avoinna jo 32.

