Neuvo-chatbot auttaa kuvantamistutkimuksiin tulevaa

Miten varaan ajan kuvantamiseen? Mistä löydän röntgenien yhteystiedot? Miten valmistaudun? HUS Kuvantaminen on avannut asiakkaidensa avuksi Neuvo-chatbotin, joka auttaa tutkimukseen tulijaa käytännön asioissa. Jos kysymyksesi on botille liian kiperä, keskustelu siirtyy live-chattiin asiakaspalvelijalle.

HUS Kuvantamisen Neuvo-chatbot on tarkoitettu asiakkaille, jotka ovat tulossa kuvantamistutkimuksiin. Neuvo auttaa tutkimuksiin tulevaa käytännön kysymyksissä. Voit kysyä Neuvolta esimerkiksi ajanvarauksesta, toimipisteiden löytämisestä ja aukioloajoista.

Kokeile Neuvoa osoitteessa www.hus-kuvantaminen.fi.

Apua asiointiin, ympäri vuorokauden

Kuvantamisessa tehdään paljon erilaisia tutkimuksia. Tavallisimpia ovat röntgentutkimukset. Tutkimusten avulla voidaan diagnosoida tai poissulkea sairauksia ja tarvittaessa suunnitella tehokas hoito.

HUS Kuvantamisen Neuvo-botti osaa vastata moniin yleisimpiin kysymyksiin, joita tutkimuksiin tulevalla on mielessään. Usein ne liittyvät toimipisteiden löytämiseen tai aukioloaikoihin. Toisaalta kun kuvantamisen tutkimuksia on niin monenlaisia, voi myös valmistautuminen mietityttää. Neuvo auttaa sinua löytämään kysymyksiisi vastaukset.

Neuvo-chatbot on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu käymään keskustelua ihmisen kanssa. Ihminen kirjoittaa kysymyksen, ja chatbot vastaa tai esittää vastakysymyksiä. Asiakaspalvelun osana Neuvo-chatbot mahdollistaa palvelun mihin vuorokauden aikaan tahansa.

Jatkoapuna live-chat asiakaspalvelun kanssa

Botti vastaa sille ennalta opetettuihin kysymyksiin, jotka on valittu useimmin kysyttyjen kysymysten joukosta.

Jos botti ei osaa vastata kysymykseen, siirtyy keskustelu live-chattiin asiakaspalvelijalle. Palvelu on auki arkisin klo 8-15.



– Chatbot on meille kiinnostava uusi avaus. Keräämme käyttäjiltä palautetta siitä, miten keskustelu onnistui. Tämän pohjalta kehitämme sekä bottia että chattia eteenpäin. Meille on tärkeää vastata ihmisten käyttötottumuksiin ja odotuksiin. Asiointia tehdään yhä enemmän verkossa ja kännykällä, erityisesti nuoremmassa ikäpolvessa. Rinnalla meillä on tarjolla toki edelleen tuttu puhelinpalvelu, josta saa myös neuvontaa, kertoo HUS Kuvantamisen vs. asiakkuuspäällikkö Kristiina Lehtinen.

HUS Kuvantamisen Neuvo-chatbot on laadittu yhdessä Terveyskylän kanssa. Terveyskylässä on aiemmin julkaistu HYKS Syöpätautien botti, joka neuvoo syöpätautien klinikalle tulevia potilaita. Chatteja on avattu mm. Lääketaloon ja Lastentaloon. HUS Kuvantamisen chatbot on ensimmäinen, jossa kokeillaan botin ja live-chatin yhdistelmää.