New Plastics Center vastaa muovihaasteisiin

Muoviteollisuus ottaa suuntaa muovitiekartasta 16.10.2018 09:00 | Tiedote

Suomen 16.10.2018 julkistettu kansallinen muovitiekartta on valmisteltu monen eri alueen asiantuntijan yhteistyönä. Myös paljon valmisteluryhmän ulkopuolista näkemystä on kerätty ja hyödynnetty sinänsä lyhyen prosessin aikana. Tuloksena on saatu aikaan tiivistetty kokoelma toimenpide-ehdotuksia, joilla muoveihin ja niiden käyttöön liittyviä asioita voidaan edistää. Muoviteollisuus ry kiittää tiekartan laajuutta ja sitä, että muovien hyödyt tunnistetaan.