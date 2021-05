New York on saapunut Hanasaaren galleriaan

New Yorkissa asuva, kansainvälisesti menestynyt ruotsinsuomalainen taiteilija Tony Sjöman maalaa paraikaa muraalia Hanasaaren gallerian seinään. Galleriamuraali on osa näyttelyä Dome Dossier, joka on esillä kesäkuun alusta elokuun loppuun 2021.

Tony Sjöman loi nuoruudessaan nimeä graffititaiteilijana Bergsjönissä, Göteborgin betoninharmaassa lähiössä, mutta on nykyään erottamaton osa New Yorkin taidemaailmaa. Graffitinimellä Rubin signeerattuja seinämaalauksia näkyy keskeisillä paikoilla suurkaupunkia, ja Sjöman on kaikkien aikojen ensimmäinen taiteilija, joka on saanut tehtäväksi suunnitella luottokortin American Expressille (2019).

Tony Sjöman pitää Hanasaaren-näyttelyään yhtenä uransa kohokohdista.

”Tämä on minulle vahva kokemus. En ole koskaan aiemmin maalannut Suomessa, vanhempieni kotimaassa. Olen ylpeä suomalaisista juuristani ja suunnattoman iloinen tästä mahdollisuudesta”, kertoo Tony Sjöman sujuvalla suomen kielellä.

Dome Dossier: taidetta kuplassa

Tony Sjömanin näyttely tuo Hanasaaren galleriaan kahdeksan uutta öljymaalausta, neljä silkkipainotyötä ja seinämaalauksen, jonka Sjöman maalaa suoraan gallerian seinään.

Näyttelyn nimi Dome Dossier viittaa kuplaan, jolla pandemia on sulkenut meidät eristyksiin muusta maailmasta. Toisaalta kuplassa on aikaa ja tilaa itsepohdiskelulle ja piintyneiden ajatusmallien kyseenalaistamiselle.

Hanasaaren gallerianäyttely käynnistää muraalitaiteen kiertueen, joka liittyy Sjömanin syntymäkaupungin Göteborgin 400-vuotisjuhlaan. Kiertue jatkuu Hanasaaren jälkeen Göteborgiin, sieltä Göteborgin ystävyyskaupunkiin Turkuun ja Ouluun. Kaikkiin kaupunkeihin jää Tony Sjömanin maalaama muraali osaksi kaupunkitilaa.

Tony ”Rubin” Sjöman

Tony Sjöman (s. 1975) aloitti graffitien maalaamisen yhdeksänvuotiaana göteborgilaisessa Bergsjönin lähiössä. Vanhemmat olivat suomalaisia ​​maahanmuuttajia, ja uran alkuvaihetta leimasivat identiteettiongelmat: taidemaailma tuntui tarkkaan rajatulta alueelta, jonne hänenlaisellaan itseoppineella ongelmalähiön kasvatilla ei ollut asiaa. Muutto New Yorkiin 13 vuotta sitten raivasi tilaa oman ilmaisun ja taiteilijaidentiteetin kehittymiselle.



”Muutto New Yorkiin merkitsi dramaattista muutosta urakehitykselleni. Göteborgissa poliisit olivat perässäni. New Yorkissa ihmiset halusivatkin ostaa taidettani”, kuvaa Sjöman.

New Yorkista Tony Sjöman löysi taiteellisen kotinsa, ja hänen graffitinimellä Rubin signeeraamiaan seinämaalauksia näkyy myös muualla Yhdysvalloissa. Ateljeessa työskennellessään Sjöman maalaa pääasiassa öljyllä ja akryylilla kankaalle, ja hänen teoksiaan on ollut esillä Scope-messuilla New Yorkissa ja Miamissa, Art Miami -messuilla Art Baselin aikana sekä gallerioissa New Yorkissa, Miamissa ja Los Angelesissa. Nykyisten merkittävien toimeksiantojen joukossa on myös laajamittaisia ​​maalauksia, joista kaksi sijaitsee Zaha Hadidin suunnitteleman asuinrakennuksen aulassa Chelsean kaupunginosassa New Yorkissa. Sjömanin taidetta ovat tilanneet myös useat tunnetut tuotemerkit, kuten Google, Facebook, Starbucks ja Lululemon.

Tony Sjöman asuu Manhattanilla vaimonsa ja poikansa kanssa ja työskentelee työhuoneella Long Island Cityssä. Häntä edustaa kaksi newyorkilaista galleriaa: Sugarlift ja Uprise Art.

Muraalitaiteen kiertueen Suomessa ja Ruotsissa toteuttavat yhteistyössä Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö, Northern AiR -residenssiverkosto, Hanasaari – ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto sekä Göteborgin, Oulun ja Turun kaupungit.

Lehdistö on tervetullut seuraamaan Tony Sjömanin työskentelyä muraalimaalauksen parissa alkaneella viikolla, esimerkiksi torstaina 20.5. iltapäivällä. Taiteilijan kanssa voi sopia myös erillisen haastattelun 18.–20.5. sekä 28.5.–2.6. välisenä aikana. Median edustajat ovat tervetulleita myös avajaisiin 28.5., jolloin Tony Sjöman viimeistelee galleriamuraalin.

Jaamme vierailuja galleriassa eri ajankohdille, jotta voimme tarjota kaikille turvallisen vierailun. Ilmoitathan vierailustasi etukäteen Håkan Forsgårdille, joka ottaa myös vastaan haastattelupyynnöt: hakan.forsgard@hanaholmen.fi, tel. +358 40 767 7373

Lämpimästi tervetuloa!