Newsec maaliskuussa 2020 avautuvan lähipalvelukeskus Hertsin kaupalliseksi manageriksi

Newsec – The Full Service Property House in Northern Europe – tarjoaa kattavasti kiinteistöarvioinnin, kiinteistöjohtamisen ja kaupankäynnin palveluita niin kiinteistöjen omistajille, sijoittajille kuin käyttäjillekin. Yhtiö on perustettu vuonna 1994, ja se on yksityisten osakkaiden omistama. Konserni toimii seitsemässä maassa Pohjois-Euroopassa, ja sillä on 1 800 työntekijää, joista yli 400 Suomessa. Vuonna 2018 Newsec avasi toimiston Lontooseen palvellakseen entistä paremmin Pohjoismaista ja Baltiasta kiinnostuneita kansainvälisiä sijoittajia.

Newsec hallinnoi noin 53 miljardin euron kiinteistöomaisuutta Pohjoismaissa ja Baltiassa, kirjoittaa vuokrasopimuksia vuosittain noin miljoonasta neliöstä, toimii neuvonantajana kiinteistökaupoissa noin 3,3 miljardin euron edestä ja tekee arviointeja ja analyysejä lähes 165 miljardin euron arvoiselle kiinteistöomaisuudelle. Suuret volyymit, hyvä paikallistuntemus sekä eri toimialojen syvä ymmärrys tuovat Newsecille erityisosaamista Pohjois-Euroopan kiinteistömarkkinoilla. Newsec on julkaissut pohjoismaista kiinteistömarkkinakatsausta säännöllisesti vuodesta 2001 ja Suomen kiinteistömarkkinakatsausta vuodesta 2012 lähtien. Tutustu tuoreimpaan Suomen katsaukseen osoitteessa www.newsec.fi/kiinteistomarkkinakatsaus.

Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia on erikoistunut vapaaehtoisiin henki-, eläke- ja säästövakuutuksiin sekä vakuutukselliseen varainhoitoon. Se on Fennian sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö. Autamme asiakkaitamme menestymään varmistamalla heidän taloudellisen turvallisuutensa riskienhallinnan ja varainhoidon keinoin. Yritykset, yrittäjät, yksityishenkilöt ja kotitaloudet hyötyvät monipuolisista palveluistamme - ammattilaiset apunaan.

Aktia Henkivakuutus Oy on Aktia-konserniin kuuluva tytäryhtiö, joka vastaa asiakasystävällisten henkivakuutusratkaisujen tuottamisesta. Aktia Henkivakuutuksella on pitkä ja vankka kokemus henkivakuuttamisesta Suomessa. Yhtiöllä on noin 100 000 yksityis- ja yritysasiakasta ja useita yhteistyökumppaneita finanssialalla.

eQ Liikekiinteistöt on suomalainen erikoissijoitusrahasto, joka sijoittaa varansa suomalaisiin toimitilakiinteistöihin. Kesäkuun 2019 lopussa rahasto omisti 44 kohdetta yhteisarvoltaan 959 miljoonaa euroa. Rahasto on avoinna merkinnöille neljä kertaa ja lunastuksille kaksi kertaa vuodessa. Olemme aktiivinen omistaja ja toimintamme ydin on jatkuvasti ylläpitää ja kehittää kohteita, vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla käyttötarkoitustaan.