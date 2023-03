Nextory palkinto Laura Juntusen kirjalle Subutex-kaupungin kasvatit

Subutex-kaupungin kasvatit on läheltä kuvattu tositarina Raahen pojista, joiden perheissä Subutex-riippuvuus siirtyi vuosituhannen vaihteessa veljeltä toiselle. Kirja kuvaa valokuvin ja kertomusten kautta Suomessa eniten huumekuolemia aiheuttavan buprenorfinin käyttäjien kaunistelematonta arkea. Laura Juntusen e-kirja palkittiin Non-Fiction -kategoriassa.

Nextory myöntää Suomessa jo neljättä kertaa palkinnon, jossa on kartoitettu e-kirjat, jotka ovat pitäneet lukijansa otteessaan aina viimeiselle sivulle saakka. Verrattuna fyysisten kirjojen top-listoihin, joissa mitataan usein myytyjen kirjojen määrää, on Nextoryn palkinnossa mitattu kuinka paljon kirjoja ollaan konkreettisesti luettu.

– Nextoryn tavoitteena on saada yhä useampi löytämään kirjojen maailman sekä rikastuttaa ihmisten elämää mielenkiintoisten tarinoiden avulla. Olemmekin ylpeitä saadessamme myöntää palkinnot e-kirjoille, jotka ovat koukuttaneet lukijoita alusta loppuun, sanoo Nextoryn perustaja ja toimitusjohtaja Shadi Bitar lukuaikapalvelun tiedotteessa.

Laura Juntunen (s. 1991) on raahelaislähtöinen vapaa toimittaja, joka on erikoistunut yhteiskunnallisiin teemoihin ja rakenteellisiin ongelmiin. Juntusen töitä on julkaistu useissa medioissa. Subutex-kaupungin kasvatit on hänen esikoisteoksensa, jota tehdessään hän kulki pohjoissuomalaisten päihteiden käyttäjien mukana yli kahden vuoden ajan.

Toisen näkökulman Subutexin vaikutuksista yhteiskuntaamme tuo elokuussa ilmestyvä, Aki Ollikaisen kirjoittama Subutex-lääkäri. Se kertoo Pentti Karvosesta, jonka halu auttaa riippuvuuksista kärsiviä ihmisiä on vienyt lain laitamille. Hän menetti lääkärinoikeutensa vuonna 2003. Yli 1 500 opiaattiriippuvaisen elämäntarinan kuultuaan Karvonen on vankkumatta sitä mieltä, että valtiota vastaan asettuminen oli ainoa vaihtoehto.

