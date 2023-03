Niko Hallikaisen Suuri Märkä Salaisuus on romaani epäonnesta – "Koen poikkeukselliseksi sen, että jono hautaan edelläni on näin olematon"

Perinteitä, skandaaleja ja riemua: 100. promootion kunniaksi julkaistava tietokirja kokoaa ainutlaatuisen akateemisen perinteen historian yksiin kansiin 20.3.2023 14:07:00 EET | Tiedote

Tiesitkö, että Suomessa on järjestetty promootioita jo 1600-luvulta asti katkeamattomana perinteenä? Tai että Suomi on yksi ainoita maita maailmassa, jossa promovoidaan myös maistereita? Tero Halosen kirjoittama "Promootio – Elävän yliopistoperinteen historiaa" on runsaasti kuvitettu historiateos eurooppalaisesta promootioperinteestä ja Helsingin yliopiston promootioista. Sen julkaisu on osa Helsingin yliopiston 100. promootion kunniaksi vietettävää riemuvuotta.